Paklena agonija trogodišnjaka: "Dijete je imalo lice starca, tijelo mu je bilo samo koža i kosti"

Osobito stravičan slučaj razmatran je u ponedjeljak na Regionalnom sudu u Innsbrucku, gdje su roditelji trogodišnjeg dječaka koji je u svibnju 2024. umro od posljedica teške pothranjenosti osuđeni na doživotni zatvor zbog ubojstva, mučenja i lišavanja slobode. Dječakova majka smještena je u forenzičku psihijatrijsku bolnicu. Presude još nisu pravomoćne.

Porota je jednoglasno donijela osuđujuću presudu po svim točkama optužnice. Sudac Andreas Mair u obrazloženju je naveo da su kao olakotne okolnosti uzeta u obzir priznanja krivnje oboje optuženih, njihova dosadašnja neosuđivanost te dugotrajnost postupka.

"Otegotne okolnosti uvelike nadmašuju olakotne", naglasio je sudac ističući dugotrajno zlostavljanje, okrutnu i mučnu smrt djeteta, nasilje, iskorištavanje potpune bespomoćnosti žrtve i nečasne motive. Roditeljima je naloženo i plaćanje po 7500 eura odštete za svako od troje preživjele djece.

Dječakov otac tijekom suđenja je priznao krivnju, ali nije ponudio objašnjenje za svoje postupke. U kratkoj, vidno nervoznoj izjavi rekao je da nema objašnjenja za ono što je učinio te da je njegovo ponašanje neoprostivo.

Izjavio je kako svakodnevno žali zbog svojih postupaka i zbog činjenice da su njegova druga djeca morala svjedočiti patnji i umiranju brata. Njegov odvjetnik naveo je da je optuženik odrastao povučeno, da nikada nije razvio samostalnost te da ima ozbiljne poteškoće s empatijom, zatražio je od porote da, unatoč težini zločina, ne izrekne doživotnu kaznu.

Dječakova majka odbila je govoriti na sudu pozivajući se na ranije iskaze. Njezin odvjetnik istaknuo je da je kao dijete bila izložena teškom zanemarivanju i nasilju te da je, nakon više trudnoća i životnih poteškoća, zapala u stanje teške psihičke krize. Tvrdio je da su njezini postupci bili rezultat preopterećenosti i izolacije, a ne hladnokrvne proračunatosti.

Forenzička psihijatrica Adelheid Kastner potvrdila je da je oboje optuženika bilo sposobno razlikovati ispravno od pogrešnog te da nijedno od njih nije patilo od mentalne bolesti. Međutim, kod majke je utvrđen ozbiljan i dugotrajan poremećaj ličnosti, zbog čega je ocijenjena kao potencijalna buduća opasnost i upućena u forenzičku ustanovu. Kastner je navela da su jedan i drugi roditelj pokazivali sadističke osobine te da su u svojoj percepciji djeteta razvili opasnu i destruktivnu dinamiku.

Tužiteljica Verena Pezzei u uvodnoj je riječi slučaj opisala kao apsolutni skandal bez presedana u tom okrugu. Naglasila je da su dijete na posebno podmukli način ubile osobe koje su ga trebale zaštititi.

Dječak je, prema optužnici, bio izoliran, pretučen, vezan, zatvaran u mračne prostore, dobivao je minimalne količine hrane ili je bio potpuno lišen prehrane te je umro nakon višemjesečne agonije.

Prema navodima tužiteljstva, roditelji su zbog financijskih problema i socijalne izolacije razvili opsesivni sustav uvjerenja u kojem su vjerovali da je dijete opsjednuto demonom te da snaga toga navodnog demona ovisi o njegovu fizičkom stanju. Smatrali su da dijete mora umrijeti što bolnije moguće. Takva uvjerenja dodatno su pojačavali u međusobnoj komunikaciji putem poruka i e-mailova.

Forenzička patologinja Elke Doberentz svjedočila je da je dječak u trenutku smrti težio samo četiri kilograma, što odgovara težini četveromjesečnog dojenčeta. "Dijete je imalo lice starca, tijelo mu je bilo samo koža i kosti", izjavila je i dodala da nije bolovalo ni od kakve bolesti te da je organski bilo potpuno zdravo, piše Non.

Dječak je pronađen mrtav u svom krevetu 19. svibnja 2024., nakon čega je otac obavijestio policiju. Roditelji su potom hospitalizirani zbog psihičke krize i uhićeni. Njihova preostala djeca, tri djevojčice u dobi od jedne, tri i šest godina, nisu pokazivala znakove zlostavljanja. Obitelj ranije nije bila poznata socijalnim službama, a prema navodima tužiteljstva, živjela je povučeno i u teškim financijskim okolnostima.