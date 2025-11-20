Smrt obitelji iz Hamburga otkrila mračne paralele s misterioznim slučajem smrti studentice Marlene

Kobna tragedija obitelji iz Hamburga na odmoru u Turskoj dobila je novu dimenziju. Otac, majka i dvoje djece preminuli su u hotelu u Istanbulu tijekom odmora. Turski mediji sada su otkrili uznemirujuće paralele sa smrću studentice Erasmus programa, Marlene P. (23), također iz Hamburga. I Marlene je prošle godine u Istanbulu otrovana, a prvotni sumnjivi uzrok bio je isti - trovanje hranom.

Odvjetnik obitelji Marlene P. potvrdio je da se u početku vjerovalo kako se radi o trovanju hranom. No tek je forenzički nalaz, dovršen u kolovozu ove godine, pokazao da je studentica najvjerojatnije umrla zbog trovanja pesticidima.

Marlene je tijekom svoje Erasmus godine živjela na drugom katu stambene zgrade u Istanbulu. Prema istrazi, tretman protiv stjenica koji je obavljen na prvom katu stvorio je otrovni plin koji se proširio cijelom zgradom. Kako navodi Hamburger Morgenpost, Marlene se probudila 2. studenoga 2024. usred noći, žaleći se na mučninu i povraćanje. I njezini su cimeri osjetili simptome pa su odlučili otići liječniku.

Marlene je, međutim, odlučila ostati kod kuće. Kada su se cimerice vratile, stanje joj se drastično pogoršalo. Odmah su pozvale hitnu pomoć, no unatoč pokušajima liječnika, 23-godišnja studentica preminula je u bolnici. Ured državnog odvjetnika i dalje provodi istragu, piše Bild.

Slučaj iz Hamburga dodatno je raširio sumnje. Tvrtka za suzbijanje štetočina koja je u hotel stigla nakon tragedije tvrdi da je kemijski tretman izveden ispravno te da nije bilo propusta. Prema navodima jedne od najvećih turskih novinskih agencija, İhlas Haber Ajansı, zaposlenik je rekao: "Zalijepio sam vrata trakom prije odlaska. Nikada dosad nisam imao probleme nakon tretmana".

Nakon dva povezana slučaja trovanja, istanbulske su vlasti uvele strože mjere nadzora. Sve tvrtke koje posluju u sektoru posebno one koje rukuju hranom morat će 24 sata dnevno snimati audio i video nadzor te snimke čuvati najmanje 30 dana. Nije potpuno jasno odnosi li se obveza isključivo na prehrambeni sektor ili i na ostale.

Osim toga, pojačat će se nadzor uličnih prodavača hrane, a sve tvrtke koje se bave suzbijanjem štetočina prolazit će kroz dodatne inspekcije, kako bi se spriječili novi tragični incidenti.