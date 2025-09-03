U Sjevernoj Koreji otkrivena tajna trgovačka mreža: U sve je umiješana i država

Sjeverna Koreja je poznata po ilegalnoj trgovini oružjem i narkoticima.

No nova istraga koju je proveo Joshua Elves-Powell, izvanredni predavač za očuvanje bioraznolikosti i ekologiju na UCL-u, zajedno s kolegama iz Velike Britanije i Norveške otkrila je novi razlog za zabrinutost - ilegalnu trgovinu divljim životinjama, uključujući vrste koje su navodno zaštićene sjevernokorejskim zakonima.

Četverogodišnja studija pokazuje da se gotovo svaka vrsta sisavca u Sjevernoj Koreji veća od ježa oportunistički hvata za konzumaciju ili trgovinu. Čak se i strogo zaštićene vrste trguju, ponekad preko granice s Kinom, piše The Conversation.

Možda i najnevjerovatniji dio studije je taj da se to ne događa samo na crnom tržištu.

"Čini se da sama sjevernokorejska država profitira od neodrživog i ilegalnog iskorištavanja divljih životinja", zaključio je Elves-Powell.

Nakon što se sjevernokorejsko gospodarstvo srušilo 1990-ih, zemlja je pretrpjela tešku glad. Umrlo je između 600.000 i milijun ljudi. Ne mogavši ​​se više oslanjati na državu za hranu, lijekove i druge osnovne potrepštine, mnogi građani su se počeli baviti kupnjom i prodajom robe, ponekad ukradene iz državnih tvornica ili prokrijumčarene preko granice s Kinom, unutar rastuće neformalne ekonomije.

To je uključivalo divlje životinje i biljke, vrijedan izvor hrane. Drugi su cijenili divlje životinje zbog njihove upotrebe u tradicionalnoj korejskoj medicini ili za proizvodnju odjeće.

"Divlje životinje su se mogle prodavati i kako bi se ostvario vrijedan prihod. Stoga, osim domaćeg tržišta mesa divljih životinja i dijelova tijela, razvila se međunarodna trgovina u kojoj su krijumčari pokušavali prodati sjevernokorejske proizvode od divljih životinja preko granice u Kinu", istaknuo je.

Ovu trgovinu službeno ne priznaje nijedna vlada, a Sjeverna Koreja je jedna od rijetkih zemalja koja nije stranka CITES-a – ugovora koji regulira međunarodnu trgovinu ugroženim vrstama, tako da postoji malo službenih podataka. Mnoge tehnike koje istraživači obično koriste, poput istraživanja tržišta ili analiza podataka o zapljenama ili trgovini, jednostavno su nemoguće u slučaju Sjeverne Koreje.

Umjesto toga, stručnjaci su se okrenuli svjedočenjima sjevernokorejskih prebjega. Među njima su bili bivši lovci, posrednici, kupci, pa čak i vojnici koji su bili raspoređeni u lovišta rezervirana za sjevernokorejsku vladajuću obitelj. Podatke su usporedili s izvješćima iz Kine i Južne Koreje, dok su se prijavljene promjene u nekim šumskim resursima mogle provjeriti pomoću satelitskog daljinskog istraživanja.

Njihovi izvještaji pružaju zapanjujuću razinu uvida u ljudske interakcije s divljim životinjama i biljkama u Sjevernoj Koreji te njihovo korištenje.

Uključenost sjevernokorejske države u trgovinu divljim životinjama

Izvješća koja posebno zabrinjavaju sugerirala su da je sama sjevernokorejska država izravno uključena u trgovinu divljim životinjama. Sudionici su opisali državne farme divljih životinja koje proizvode vidre, fazane, jelene i medvjede, te dijelove njihovih tijela, za trgovinu.

"Vjeruje se da je Sjeverna Koreja prva počela uzgajati medvjede zbog njihove žuči, prije nego što se praksa proširila na Kinu i Južnu Koreju", pojašnjava znanstvenik.

Država je također prikupljala životinjske kože putem sustava temeljenog na kvotama.

Dugorepi goral Foto: Getty Images

Jedna vrsta koju su ispitanici identificirali bio je dugorepi goral. Dugo lovljen zbog kože, namijenjeni prodaji u Kini, ova je vrsta sada strogo zaštićena CITES-om. Kao stranka konvencije, ova trgovina prekršila bi obveze Kine prema CITES-u.

Utjecaji izvan granica Sjeverne Koreje

Korejski poluotok je globalno važno stanište za brojne vrste sisavaca. Postojala je nada da će amurski leopard, jedna od najrjeđih velikih mačaka na svijetu, jednog dana prirodno ponovno naseliti Južnu Koreju. Ali to je trenutno vrlo malo vjerojatno – te će se životinje suočiti s ozbiljnim prijetnjama samim prelaskom preko Sjeverne Koreje.

U međuvremenu, kineski ciljevi očuvanja, poput obnove amurskog tigra u sjeveroistočnim provincijama, mogli bi biti potkopani ako se ugrožene vrste koje prelaze granicu sa Sjevernom Korejom ubijaju radi trgovine. Nadalje, ilegalna prekogranična trgovina divljim životinjama iz Sjeverne Koreje predstavljala bi kršenje kineskih obveza prema CITES -u. Kako bi se riješio ovaj rizik, Peking mora učiniti više kako bi se suočio s domaćom potražnjom za ilegalnim divljim životinjama.

Sjevernokorejska trgovina divljim životinjama trenutno je slijepa točka za globalnu zaštitu prirode.

"Iako naši nalazi pomažu u rasvjetljavanju problema ilegalne i neodržive trgovine, rješavanje ove prijetnje prirodnim resursima Sjeverne Koreje u konačnici će ovisiti o odlukama koje će donijeti Pjongjang", zaključio je Joshua Elves-Powell.