Orbanov sin u središtu skandala: "Upoznao Isusa Krista" pa htio pokrenuti vojnu operaciju?

Mađarska vlada našla se pod pritiskom zbog proturječnih informacija o mogućoj vojnoj misiji u afričkoj državi Čad, a u središtu skandala našao se i sin premijera Viktora Orbana.

Ministar obrane Kristof Szalay-Bobrovniczky odbacio je tvrdnje o slanju mađarskih vojnika u Čad.

"Nema nikakve misije u Čadu, naši vojnici ne idu u Čad. Svaka suprotna izjava je gruba prijevara i laž“, napisao je ministar Szalay-Bobrovniczky na svojoj Facebook stranici u petak poslijepodne i za sve okrivio Petera Magyara, glavnog političkog suparnika premijera Viktora Orbana.

Mađari, naime, u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore pa se i ovaj slučaj treba gledati u kontekstu predizborne kampanje. U svom videu, Magyar je obećao da će, ako dođu na vlast, odmah istražiti misiju u Čadu i pozvati na odgovornost sve koji su sudjelovali u pripremi. Predsjednik Tise također je zatražio od sadašnje vlade da zaustavi misiju u Čadu i da tamo ne šalje niti jednog mađarskog vojnika dok se ne formira nova vlada.

Slučaj Čad je ponovno otvoren nakon što je Magyar podijelio istup kapetana Szilvesztera Palinkasa, koji je s premijerovim sinom završio vojnu akademiju, a koji je za Telex ustvrdio da Gaspar Orban ima značajnu ulogu u planiranju operacije u Čadu. Prema njegovim riječima, ideja o angažmanu u Africi povezana je s Gasparovim osobnim iskustvima na tom kontinentu, gdje je, kako tvrdi, doživio snažno religijsko iskustvo i zaključio da je to volja Boga te da ga Isus vodi prema tome da treba pomoći, odnosno spasiti kršćane u Africi.

Gaspar Orban je u intervjuu iz 2016. rekao da ga je nakon završetka nogometne karijere "Bog pozvao da služi". Dodao je da je "u Africi upoznao Isusa Krista" i da se, kada se vratio kući iz Afrike, osjećao "poput plamena" jer je "Božja ljubav gorjela u njemu poput vatre".

U intervjuu je Szilveszter Palinkas samo djelomično potvrdio prethodno objavljene informacije, prema kojima Gaspar Orban ima zaseban ured u objektu Karmelićana i igra važnu ulogu u organiziranju čadske misije.

Dostupni podaci pokazuju da je mađarski parlament još 2023. odobrio sudjelovanje u takvoj misiji i to na molbu vodstva Čada, a vlada je već poduzimala konkretne korake u njezinoj pripremi. U rujnu 2024., ministar Peter Szijjarto potvrdio je da i dalje planiraju slati vojnike u Čad. Potom se u lipnju 2025. pokazalo da se realizacija misije ponovno odgađa.

Palinkas upozorava i na neobičnu činjenicu da je Orbanov sin, kao relativno nisko rangirani časnik, sudjelovao u strateškim raspravama, što je izazvalo sumnje u moguće pogodovanje. Dodatnu zabrinutost izaziva tvrdnja da su procjene rizika misije uključivale mogućnost iznimno visokih gubitaka među mađarskim vojnicima kojih bi poginulo i 50 posto.