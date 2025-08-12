Rade do iznemoglosti, država im uzima gotovo sve: Mučne ispovijesti radnika koje šalju na prisilni rad u Rusiju

Sjeverna Koreja masovno šalje radnike u Rusiju, gdje su prisiljeni raditi u uvjetima nalik ropstvu. Tako pokušavaju nadomjestiti ogroman nedostatak radne snage pogoršan ruskom invazijom na Ukrajinu.

Južnokorejski obavještajci tvrde da Kremlj popunjava manjak radne snage tim radnicima dok mobilizira vlastite građane, šalje ih u rat ili ih gubi zbog bijega iz zemlje, doznaje BBC.

Razgovarali su sa šest sjevernokorejskih radnika koji su pobjegli iz Rusije od početka rata, zajedno s vladinim dužnosnicima, istraživačima i onima koji su pomagali u spašavanju radnika.

Doprate ih agenti, ne smiju ni s kim pričati

Detaljno su opisali kako su muškarci podvrgnuti "užasnim" uvjetima rada i kako sjevernokorejske vlasti pooštravaju kontrolu nad radnicima kako bi ih spriječile u bijegu.

Jedan od radnika, Jin, rekao je za BBC da ga je, kada je sletio na ruski Daleki istok, od zračne luke do gradilišta pratio sjevernokorejski agent, koji mu je naredio da ni s kim ne razgovara niti išta gleda.

"Vanjski svijet nam je neprijatelj", rekao mu je agent. Odmah je poslan na posao gradnje visokih stambenih zgrada više od 18 sati dnevno, rekao je.

Svih šest radnika s kojima je BBC razgovarao opisalo je iste teške radne dane - buđenje u 6 ujutro i prisiljavanje na gradnju nebodera do 2 ujutro sljedećeg dana, sa samo dva slobodna dana godišnje.

"Bilo je kao da umiremo"

"Buđenje je bilo zastrašujuće, shvatiti da moraš proživjeti isti dan iznova", rekao je još jedan građevinski radnik, Tae, koji je prošle godine uspio pobjeći iz Rusije. Tae se prisjetio kako bi mu se ruke ujutro grčile, paralizirane od rada prethodnog dana.

"Neki bi ljudi napuštali svoja radna mjesta kako bi spavali tijekom dana ili bi zaspali stojeći, ali bi ih nadzornici pronalazili i tukli. Bilo je kao da umiremo", rekao je još jedan od radnika, Chan.

"Uvjeti su zaista užasni", rekao je Kang Dong-wan, profesor na južnokorejskom sveučilištu Dong-A, koji je više puta putovao u Rusiju kako bi intervjuirao sjevernokorejske radnike. "Radnici su izloženi vrlo opasnim situacijama. Noću su svjetla ugašena i rade u mraku, s malo sigurnosne opreme."

Danonoćno su zatvoreni na gradilištima

Radnici su ispričali za BBC da su danonoćno zatvoreni na gradilištima, gdje ih nadziru agenti sjevernokorejskog odjela državne sigurnosti. Spavaju u prljavim, pretrpanim transportnim kontejnerima, punima kukaca, ili na podovima nedovršenih stambenih zgrada, s ceradama navučenim preko dovratnika kako bi se pokušali zaštititi od hladnoće.

Jedan radnik, Nam, rekao je da je jednom pao četiri metra s gradilišta i "razbio" lice, zbog čega nije mogao raditi. Čak ni tada mu nadređeni nisu dopustili da napusti gradilište kako bi posjetio bolnicu.

U prošlosti su deseci tisuća Sjevernokorejaca radili u Rusiji zarađujući milijune funti godišnje za sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una i njegov financijski oskudniji režim. Zatim je 2019. UN zabranio zemljama korištenje tih radnika u pokušaju da prekinu Kimova sredstva i spriječe ga u izgradnji nuklearnog oružja, što je značilo da je većina poslana kući.

U Rusiju poslano više od 10 tisuća radnika

No prošle godine u Rusiju je poslano više od 10.000 radnika, prema riječima južnokorejskog obavještajnog dužnosnika koji je za BBC govorio pod uvjetom anonimnosti. Medij piše da se ove godine očekuje dolazak još većeg broja radnika, a Pjongjang bi ih mogao poslati ukupno više od 50.000.

Iznenadni priljev znači da su sjevernokorejski radnici sada "posvuda u Rusiji", dodao je dužnosnik. Dok većina radi na velikim građevinskim projektima, drugi su raspoređeni u tvornice odjeće i IT centre, rekli su, čime se krše sankcije UN-a koje zabranjuju korištenje sjevernokorejske radne snage.

Podaci ruske vlade pokazuju da je više od 13.000 Sjevernokorejaca ušlo u zemlju 2024. godine, što je 12 puta više nego prethodne godine. Gotovo 8000 njih ušlo je sa studentskim vizama, ali, prema riječima obavještajnog dužnosnika i stručnjaka, to je taktika koju Rusija koristi kako bi zaobišla zabranu UN-a.

"Jeftini su i ne upadaju u nevolje"

U lipnju je visoki ruski dužnosnik Sergej Šojgu prvi put priznao da će 5000 Sjevernokorejaca biti poslano na obnovu Kurska, ruske regije koju su prošle godine zauzele ukrajinske snage, ali su od tada potisnute.

Južnokorejski dužnosnik rekao je da je također "vrlo vjerojatno" da će neki Sjevernokorejci uskoro biti raspoređeni na rad na projektima obnove na ukrajinskim teritorijima koje je okupirala Rusija.

"Rusija trenutačno pati od ozbiljnog nedostatka radne snage, a Sjevernokorejci nude savršeno rješenje. Jeftini su, vrijedni i ne upadaju u nevolje", rekao je Andrej Lankov, profesor na Sveučilištu Kookmin u Seulu i stručnjak za odnose Sjeverne Koreje i Rusije.

Ti poslovi u građevinarstvu u inozemstvu vrlo su traženi u Sjevernoj Koreji jer obećavaju bolju plaću od rada kod kuće. Većina radnika odlazi u nadi da će izbjeći siromaštvo i moći kupiti kuću za svoju obitelj ili pokrenuti posao kada se vrate. Samo najpouzdaniji muškarci odabiru se nakon stroge provjere i moraju ostaviti svoje obitelji iza sebe.

Većina zarade ide državi kao "naknada za vjernost"

Ali većina njihove zarade šalje se izravno sjevernokorejskoj državi kao "naknada za vjernost". Preostali dio, obično između 100 i 200 dolara mjesečno, evidentira se u knjigovodstvu. Radnici primaju taj novac tek kada se vrate kući. To je taktika, kažu stručnjaci, kojom se sprječava njihov bijeg.

Radnik Jin u razgovoru za BBC prisjetio se kako su ih drugi radnici nazivali robovima. "Vi niste ljudi, samo strojevi koji mogu govoriti", rugali su se. U jednom trenutku Jinov menadžer mu je rekao da možda neće dobiti novac kada se vrati u Sjevernu Koreju jer ga umjesto toga treba država. Tada je odlučio riskirati život kako bi pobjegao.

Tae je donio odluku o prebjegu nakon što je pogledao videozapise na YouTubeu koji pokazuju koliko se plaća radnicima u Južnoj Koreji. Jedne noći spakirao je svoje stvari u kantu za smeće, ugurao deku ispod plahti kako bi izgledalo kao da još spava i iskrao se s gradilišta. Zaustavio je taksi i prešao tisuće kilometara preko zemlje kako bi se sastao s odvjetnikom koji mu je pomogao organizirati putovanje u Seul.

Mali broj radnika uspio pobjeći

Posljednjih godina mali broj radnika uspio je organizirati svoje bjegove koristeći zabranjene rabljene pametne telefone, kupljene štedeći mali dnevni džeparac koji su dobivali za cigarete i alkohol.

U pokušaju sprječavanja tih bjegova više izvora je reklo za BBC da sjevernokorejske vlasti sada poduzimaju mjere protiv već ograničene slobode radnika.

Prema profesoru Kangu sa Sveučilišta Dong-A, jedan od načina na koji je režim pokušao kontrolirati radnike tijekom protekle godine jest podvrgavanje ih češćoj ideološkoj obuci i sesijama samokritike, u kojima su prisiljeni izjaviti svoju odanost Kim Jong Unu i zabilježiti svoje propuste.

Rijetke mogućnosti napuštanja gradilišta također su smanjene. "Radnici su prije izlazili u grupama jednom mjesečno, ali nedavno su se ti izleti smanjili gotovo na nulu", dodao je profesor Kang.

"Ovi radnici će biti nasljeđe ratnog prijateljstva Kima i Putina"

Kim Seung-chul, aktivist sa sjedištem u Seulu koji pomaže u spašavanju sjevernokorejskih radnika iz Rusije, rekao je da se ti izlasci strože kontroliraju. "Prije su smjeli odlaziti u parovima, ali od 2023. moraju putovati u grupama od pet osoba i intenzivnije se nadziru."

U takvoj klimi manje radnika uspijeva pobjeći. Južnokorejska vlada rekla je da se broj Sjevernokorejaca koji svake godine izlaze iz Rusije i dolaze u Seul prepolovio od 2022. - s oko 20 godišnje na samo deset.

Lankov, stručnjak za odnose Sjeverne Koreje i Rusije, rekao je da su represije vjerojatno bile pripreme za dolazak mnogo većeg broja radnika. "Ovi će radnici biti trajno nasljeđe ratnog prijateljstva Kima i Putina", rekao je te tvrdi da će radnici nastaviti pristizati dugo nakon završetka rata i prestanka raspoređivanja vojnika i oružja.