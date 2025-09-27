Sirija izdala nalog za uhićenje svrgnutog diktatora koji je pobjegao iz zemlje

Sirijske vlasti izdale su nalog za uhićenje dugogodišnjeg predsjednika zemlje Bašara al-Asada, više od devet mjeseci nakon njegova svrgavanja, objavilo je u subotu sirijsko pravosuđe.

Al-Asad, koji je vladao Sirijom više od dva desetljeća, pobjegao je u prosincu prošle godine u Rusiju, nakon što su pripadnici islamističkog pobunjeničkog saveza napredovali prema glavnom gradu Damasku.

Nalog za uhićenje u odsutnosti izdan je za al-Asada zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem i mučenje koje je dovelo do smrti, citirala je sirijska državna novinska agencija SANA u subotu istražnog suca u Damasku, Taufika al-Alija.

Optužbe su povezane s obračunom al-Asadovih snaga 2011. u južnom gradu Darai.

Stotine tisuća završile u zatvoru, podvrgnute mučenjima

Godine 2011. izbio je prodemokratski mirni ustanak protiv al-Asadove vladavine, čiji su akteri zahtijevali političke promjene.

Međutim, njegova je vlada odgovorila brutalnim ugnjetavanjem. Situacija se ubrzo razvila u pravi sukob koji je rezultirao stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima.

Stotine tisuća drugih završilo je u zatvoru, podvrgnuto mučenju ili nestanku, prema riječima zagovornika ljudskih prava.

"Sudska odluka otvara vrata distribuciji obavijesti putem Interpola [Međunarodne policije] i međunarodnom vođenju slučaja", rekao je sudac al-Ali.

Dodao je da je ovaj korak odgovor na tužbu koju su podnijele obitelji žrtava. Daraa se smatra kolijevkom ustanka protiv Asada.

Novo sirijsko vodstvo traži međunarodnu ekonomsku potporu

Sirijski mediji izvijestili su da je Ministarstvo pravosuđa u četvrtak izdalo nalog za uhićenje na temelju optužbi koje su uključivale i napad s ciljem poticanja građanskog rata.

Od pada al-Asada, novo sirijsko vodstvo nastoji pokazati umjerenost i poštovanje ljudskih prava, dok traže međunarodnu ekonomsku potporu za obnovu zemlje razorene u više od desetljeća sukoba.