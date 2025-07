FOTO Sestre Brooke (11) i Blair (13) umrle u poplavama: Našli su ih 24 kilometra dalje kako se drže za ruke

"Vidjet ćete kako broj poginulih raste", rekao je, između ostalog, Freeman Martin, direktor teksaškog Odjela za javnu sigurnost govoreći o katastrofalnim poplavama u središnjem Teksasu, do kojih je došlo nakon što se obližnja rijeka Guadalupe izlila iz korita poslije obilne kiše u središnjem Teksasu u petak, na Dan neovisnosti SAD-a.

Zsad se broj mrtvih vrti oko 80, ali još se traga za brojnim nestalima, među kojima ima i puno djece. Rijeka je brzo porasla na šest metara uslijed obilne kiše i prikrala se u mrklom mraku te odnijela kuće, automobile i kampere. Kiša je padala toliko snažno da se dolazak rijeke nije uopće mogao čuti, piše Houston Chronicle.

Sestre su se držale za ruke

Među najteže razorenima je ljetni kamp Mystic, gdje se 11 djevojčica i jedna savjetnica još uvijek vode kao nestale. Potraga za njima ušla je u treći dan.

Čini se da je masovna poplava otkinula zid s najmanje jedne zgrade kampa i ostavila prostor prekriven prljavštinom i blatom. Madraci su razasuti po odu, a kamp je opustošen. Obitelj najmanje četvero kamperica potvrdile su njihovu smrt za CNN, dok drugi još čekaju vijest o svojoj djeci. Još 27 djece iz Kampa Mystic vodi se kao nestalo.



Osmogodišnja učenica Renee Smajstrla, koja je nestala tijekom poplava, pronađena je mrtva. Njezina obitelj potvrdila je tužne vijesti. "To je poražavajuće", kazao je ujak Shawn Salta. Majka nestale učenice, devetogodišnje Janie Hunt, također je potvrdila da je njezina kći preminula.

Sestre Blair i Brooke Harber, starosti 13 i 11 godina, nestale su tijekom poplave zajedno s bakom i djedom tijekom obiteljskog putovanja u Casa Boniti, zatvorenom naselju u gradu Huntu koje je u petak pogodila razorna poplava.

Bujica je probudila oca djevojčica, RJ Harbera, oko 3:30, ispričali su članovi obitelji za američke medije. Kiša je toliko snažno padala da je bilo gotovo nemoguće čuti vodu kako ulazi kroz vrata njihove kolibe. Otprilike u isto vrijeme, Brooke je poslala poruku ocu te baki i djedu: "Volim vas".

RJ i njegova supruga Anne razbili su prozor i popeli se van u očajničku pokušaju da dođu do svojih kćeri. No, bujica ih je spriječila da dođu do druge kuće u kojoj su djevojčice boravile. Roditelji su spašeni s petero preživjelih susjeda, no djevojčicama nije bilo spasa.

Njihov otac potvrdio je da su mu kćeri umrle. Pronađene su 24 kilometra dalje kako se drže za ruke: "Blair je bila darovita učenica i imala je velikodušno i dobro srce. Brooke je bila poput svjetla u svakoj prostoriji, ljudi su gravitirali k njoj. Nasmijavala ih je i tjerala da uživaju u životu."

Njegovi roditelji, odnosno baka i djed preminulih djevojčica, još uvijek se vode kao nestali. Vjeruje se da su i oni preminuli.

Iskrvario je na smrt u majčinim rukama

Julian Ryan (27) svoje je posljednje riječi rekao majci dok je bujica preplavila njihovu prikolicu. Tek je završio s iscrpljujućom smjenom u restoranu prije nego što se vratio u svoj dom.

Konačno je zaspao kad je bujica probila u njihovu prikolicu. U samo nekoliko sekundi, ulazna vrata su popustila i zalupila se zbog vode. Ryan i njegova zaručnica stavili su njihovo 13-mjesečno i šestogodišnje dijete na madrace koji su plutali, kako bi ih držali iznad vode. No voda je nastavila rasti. Nisu mogli otvoriti vrata spavaće sobe zbog pritiska vode s druge strane.

U djeliću sekundu odlučio je razbiti prozor da bi izvukao svoju obitelj iz bujice. Provukao je ruku kroz prozor, a taj ga je čin hrabrosti koštao života. Staklo na prozoru mu je prerezalo arteriju u ruci. Nakon više neuspješnih poziva hitnoj službi, Ryan je pogledao svoju zaručnicu i majku i rekao im: "Neću uspjeti. Volim vas sve".

Majka ga je držala dok je krvario i kada je izdahnuo. "Otišao je kao heroj", ispričala je njegova sestra Connie Salas, koja je također izgubila dom. Ona je i kritizirala vlasti tvrdeći da nisu upozoreni na vrijeme i da nisu mogli djelovati: "Nismo imali vremena fizički se spasiti."