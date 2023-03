Institut za proučavanje rata (ISW) sa sjedištem u Washingtonu procjenjuje da ministar Sergej Šojgu koristi priliku da namjerno troši vagnerovce u Bahmutu kako bi oslabio Prigožina i srezao njegove ambicije za utjecajem u Kremlju.

Šef ruskih plaćenika vagnerovaca Jevgenij Prigožin pao je u nemilost Kremlja. Sve je više znakova da bi se Vladimir Putin, ruski predsjednik, mogao riješiti svojeg intimusa, a za to koristi situaciju u istočnoukrajinskom gradu Bahmutu.



Prigožin je bio uvjeren da će sa svojim plaćenicima tamo podići rusku zastavu, a uložio je cijelo bogatstvo da bi za borbu osposobio 40 tisuća zatvorenika. No, nakon dugotrajne krvave bitke i nevjerojatnih gubitaka to mu nije pošlo za rukom, a onda je optužio rusko ministarstvo obrane da ga sabotira.



Mnogi analitičari smatraju da su njegove optužbe utemeljene i da ruski vojni establišment koristi bahmutsku "mašinu za meso" kako bi eliminirao Prigožina kao potencijalnu političku snagu i prijetnju Kremlju.



Prigožin je u videoporuci rekao kako mu je potrebna vojska da zaštiti prilaze Bahmutu te da se s neprijateljem bore za svaki metar.

No, baš kad je najviše trebao potporu regularnih ruskih snaga i opskrbu streljivom ministar obrane Sergej Šojgu odlučio se praviti da ne čuje.

Wagner je postigao postupne uspjehe oko Bahmuta i sada drži istočni dio grada, ali čini se da nema dovoljno snaga da protjera ukrajinsku vojsku iz ostatka Bahmuta.



Institut za proučavanje rata (ISW) sa sjedištem u Washingtonu procjenjuje da Šojgu koristi priliku da namjerno troši vagnerovce u Bahmutu kako bi oslabio Prigožina i srezao njegove ambicije za uspjehom te utjecajem u Kremlju.



"Šojgu ograničava Prigožina u regrutiranju osuđenika i nabavi oružja, prisiljavajući ga da javno prizna svoju ovisnost o Ministarstvu obrane", navodi ISW.

Ministar mu nije oprostio kritike njega i generala zbog nesposobnosti ratovanja u Ukrajini i loše vođene mobilizacije. No, Šojgu, koji je ministar obrane više od desetljeća, stari je lisac. Unaprijedio je generale koje je Prigožin kritizirao i malo-pomalo rezao mu broj saveznika. Mnogi analitičari vide Šojguove prste i u objavi da Wagner prekida novačenje u zatvorima.



Šef Wagnera sada je izoliraniji nego ikad. U ponedjeljak je komentator Aleksej Muhin, povezan s Kremljom, optužio Prigožina u objavi na Telegramu da ima političke ambicije – čak da je sklon i predsjedničkoj poziciji. To za Putina znači – izdaju.

No, Prigožin je odmah uzvratio: "Budući da nemam političkih ambicija, molim vas, dajte nam streljivo."

Ako Wagner bude desetkovan u neuspješnom pokušaju da zauzme Bahmut, na koji je Prigožin stavio sve karte, Putin bi ga mogao lako odbaciti.