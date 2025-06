"Pala je Gabika": Ide u zatvor, a ovako su o njoj govorili Plenković i Milanović

Premijer je tvrdio da je bila sjajna, a sada će na dvije godine u zatvor. Njegova bivša ministrica Gabrijela Žalac priznala je da je preplatila program i namjestila natječaj.

Kao ministrica EU fondova, 2017. nabavljala je informacijski program. Plaćen je po nerealno visokoj cijeni, gotovo dva milijuna eura. Optužena je da je namjestila natječaj za dvojicu poduzetnika. Europski proračun oštećen je za najmanje milijun, a hrvatski za najmanje 300 tisuća eura. Za sve se nagodila s EPPO-om.

"Treba spomenuti da je prije ove presude, optužena dobrovoljno uplatila u državni proračun 200 tisuća eura na ime djelomične naknade štete koju je prouzročila kaznenim djelom", rekla je Sani Ljubičić iz Ureda Europskog javnog tužitelja.

Njezini suoptuženici kojima je namjestila posao i šef SAFU-a, svoju sudbinu doznat će tek u rujnu. Presudu je nakon sjednice Vlade komentirao ministar pravosuđa.

Gabrijela Žalac Foto: Dnevnik Nove TV

"Nikome na čelu ne piše da je sklon malverzacijama ili da je sklon počiniti bilo kakvo kazneno djelo, tako je i u ovom slučaju", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Šef bivše ministrice i predsjednik Vlade, Andrej Plenković branio ju je do zadnjeg. Čak i kad je privedena.

"Mislim da je bila sjajna", rekao je predsjednik Vlade 11. studenog 2021.

Poprilično se uzrujavao na propitivanja o njoj. Nakon toga su izašle i poruke iz istrage. S Josipom Pleslić spominjala je stanovitog AP, do danas nije potvrđeno o kome je riječ.

Na pitanje upućeno Andreju Plenković zašto mu Gabrijela Žalac i dalje nije ministrica, odgovorio je ovako.

"Još jedan iz kampa. Kampist. Ona nije ministrica zato što je ovo druga Vlada, ona je prestala biti ministrica 2019. godine. Ako ste vi pažljivo slušali kako pažljivo pratite što sam govorio u lipnju 2020. godine. Objasnio sam kontekst, CV, doprinos, reference. Ako to niste čuli, to je vaš problem, a ne moj."

Mislav Bago mu je rekao da nije kampist i da ne smije tako razgovarati s njim.

"Mogu, mogu. Sve mogu", odgovorio mu je Plenković.

Žalac je među četvero Plenkovićevih ministara koji su završili u Remetincu, a njezino privođenje prije manje od četiri godine bila je glavna vijest.

"Pala Gabika. Plenkovićev kadar. To je taj zeleni kadar, ne? Zeleni po iskustvu, a po moralu tamnijih boja. Ima ih još. Sorry, to nije prvi put. To je bog te pita već koji put", rekao je predsjednik Zoran Milanović 11. studenog 2021.

Nedavno je priznala da je bratu preko prijateljice Josipe Pleslić sredila prolaz državnog ispita. Postoji i pravomoćna presuda zbog toga jer je fešta za 40. rođendan Gabrijele Žalac u jednom zagrebačkom restoranu plaćena europskim novcem. Trošak je bio gotovo dvostruko veći nego što je tada iznosila prosječna hrvatska plaća.