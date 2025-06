Zagrebačka policija oglasila se o prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu navečer u Zagrebu, a u kojoj je sudjelovao službeni automobil u kojem se nalazio ministar obrane Ivan Anušić.

Prema policijskom izvješću, nesreću je skrivio vozač službenog vozila, koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu uz uključene zvučne i svjetlosne signale.

Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U srijedu oko 18:54 35-godišnjak je upravljao službenim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima, a kretao se Ulicom Ilica u smjeru jugoistoka.

Dolaskom do raskrižja s Ulicom Sveti Duh i Selskom cestom, najprije je zaustavio vozilo dok je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, nakon čega je s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima na vozilu ušao u raskrižje kada je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo.

Tada je prednjim dijelom vozila naletio na bočni dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 71-godišnjak, a koji se kretao Selskom cestom u smjeru sjevera.

U službenom vozilu su se u vrijeme nesreće kao putnici nalazili 42-godišnjak te štićena osoba", priopćila je policija.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 35-godišnjeg vozača podneseno je Izvješće o počinjenom prekršaju, a riječ je o izazivanju prometne nesreće s ozlijeđenim osobama na način da vozilo nije zaustavljeno na znak crvenog svjetla na raskrižju na kojem se prometom upravlja semaforima.

U nesreći su lakše ozlijeđeni 71-godišnji vozač osobnog automobila, kao i putnice starosti 47 i 73 godine, a svima im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Zbog nesreće je došlo i do obustave tramvajskog prometa. Tramvajski promet južnim tračnicama Ilicom prema istoku bio je obustavljen od 18:54 do 20:33. Promet sjevernim tračnicama bio je u prekidu od 18:54 do 20:45.