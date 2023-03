Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin na Telegramu je objavio detalje napetog odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom optužujući ga za nesuradnju.

Jevgenij Prigožin, zloglasni šef plaćenika Wagnera, koji su optuženi za brojne zločine nad civilima, na Telegramu je objavio da nije u najboljim odnosima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

⚡️ BREAKING: Yevgeny Prigozhin says the Kremlin has “cut all lines of communication” to the Wagner Group amidst the critical ammo shortage.



As we know, Wagner has committed vast resources in Bakhmut and this may be the big break Ukraine needs to turn the tide of the battle. 🇺🇦 pic.twitter.com/bGOvaPPrgP