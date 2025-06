Slijede li nam uskoro oborine? Meteorolog Dnevnika Nove TV o vremenu do kraja tjedna

Prati nas sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Atmosfera je stabilna, tlak zraka povišen ili visok. Vrijeme nam određuje ova prostrana anticiklona, koja će se tu zadržavati i sljedećih dana. Značajniji frontalni sustavi nalaze se dalje od naših krajeva i tako će biti sve do ponedjeljka. Tad će nam se sa zapada približiti jedan atlantski poremećaj, hladna fronta koja bi na kopno u ponedjeljak, a na more u utorak mogla donijeti poneki pljusak.

Za sad to i nije u potpunosti sigurno, moguće je da promjena i ne bude zamjetna, no ponedjeljak i utorak će, barem što se naoblake tiče biti nešto promjenjiviji dani. Temperatura raste, no s tom frontom će početkom tjedna mrvicu osvježiti.

Jutro će u petak biti sunčano, ugodno. Na kopnu svježina, očekuje se oko 13, 14 stupnjeva. Hladnije jedino u gorskom području, što je i normalno, dok će na moru biti toplo, sutra ujutro 20ak do 24 stupnja. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, podno Velebita jedino jaka i tu će je biti i sredinom dana i poslijepodne, kad će na mnogim mjestima već zapuhati maestral.

I u kopnenim krajevima će, no uglavnom od sredine dana ponegdje biti sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Bit će sunčano i vrlo toplo uz temperaturu blizu 30 stupnjeva.

Slab i umjeren sjeverac dobro će doći i u istočnim predjelima naše zemlje, s obzirom na to da će se ovdje zadržati sunčano i vrlo toplo. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također se sutra očekuje blizu 30 stupnjeva.

Sunce i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. U gorju sjeveroistočnjak, na moru većinom umjerena, podno Velebita jedino i jaka bura. Prema otvorenom će poslijepodne puhati sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 27, a u Istri, Primorju te na Kvarneru oko 31, 32 stupnja.

I u Dalmaciji će biti sunčano i vruće. Uz obalu mjestimice bura, prema otvorenom moru većinom maestral. Inače, jako dobar dan za jedrenje sutra. Najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 33 stupnja.

More je ugodno za kupanje, na većini mjernih mjesta od 22 do 25 stupnjeva. UV indeks će na cijelom našem području biti vrlo visok. Isto i prekosutra.

Vrijeme idućih dana

Vikend nam nosi pretežno sunčano i većinom vruće vrijeme, osobito u nedjelju. Oblaka će biti malo, a više u ponedjeljak, prvo u najzapadnijim krajevima gdje će potom rasti mogućnost i za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, s prolaznom promjenom u ponedjeljak zapuhat će sa sjevera. Temperatura se za sad neće značajnije mijenjati. I na Jadranu sljedećih dana sunčano, uz buru, burin i maestral, koji će se izmjenjivati prije i poslije podneva. U ponedjeljak su na sjevernom dijelu lokalno mogući pljuskovi. Jutra topla, dani vrući.

Rano je za komentar nastavka tjedna, čak su i oborine u ponedjeljak još uvijek malo upitne, no to je trenutno najizgledniji scenarij. Prema njemu, sredinom sljedećeg tjedna trebalo bi biti sunčano, ali manje vruće. No o tom će sigurno biti više riječi sljedećih dana, kad se uostalom i prognoza za to razdoblje iskristalizira. U svakom slučaju nam ostaje sunčan i vruć vikend.