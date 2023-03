Čelnik ruske plaćeničke organizacije Wagner Jevgenij Prigožin objavio je video u kojem upozorava da njegovim postrojbama fali oružja, municije i ljudi.

Jevgenij Prigožin, osnivač i čelnik ruske plaćeničke organizacije Wagner, objavio je video u kojem je rekao da će se cijeli ruski front raspasti ako se njegovi vojnici povuku iz Bahmuta.

"Danas Wagner djeluje kao cement. Mi sve ukrajinske snage privlačimo k sebi. Mi ih meljemo, uništavamo i ne dozvoljavamo im da se fokusiraju na druga područja fronta. S druge strane, ako se mi krećemo prema naprijed, ostali nas moraju slijediti", rekao je.

Bijeli anđeli pretražuju smrtonosne četvrti: Spašavanje preostale djece iz grada koji postaje pakao na zemlji

VIDEO Šef Wagnera objavio jezivu snimku: Stoji ispred drvenih lijesova u kojima se navodno nalaze ukrajinski vojnici

Dodao je da će se, u slučaju povlačenja Wagnera, front raspasti do ruske granice, a možda će se premjestiti i unutar ruskog teritorija te će situacija biti neugodna za sve vojne jedinice koje štite ruske interese.

"Ako se povučemo, u povijesti će biti zapisano da smo napravili prvi korak ratnog poraza", rekao je te upozorio na pitanje nedostatka streljiva.

"Obični borci, s iskrivljenim šakama, oguljenim noktima i dugačkim bradama, će doći i reći: 'Šefe, je li moguće da se ova priča odvija negdje duboku u Ministarstvu obrane, ili na još višim pozicijama, da bi se ruskom narodu objasnilo kako smo završili u ovakvim problemima? Što ako nam žele smjestiti i reći da smo mi zlikovci i da zato ne možemo dobiti municiju, oružje te nam nije dopušteno dovesti pojačanje, uključujući i zatvorenike?'", zaključio je Prigožin.

Prigozhin today is once again seen explaining how invaluable Wagner is for Russia, and how retreating from Bakhmut will lead to the collapse of the whole Russian front.



Also appears to be hinting at the fact that his mercenaries might find it rather unpleasant if they suspect… https://t.co/olPW7qtL3Z pic.twitter.com/2rKdR1nD1b