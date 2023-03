Po ulicama Pariza palež, sukobi s policijom, kaos i nered na sve strane! Sve je kulminiralo Macronovim potezom koji bi dodatno mogao raspiriti bijes sindikata i građana. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Neredi na ulicama Pariza. Policija sa štitovima i palicama, ispaljeni suzavci, kamenje, pirotehnika i vatra na ulicama. Kulminiralo je nakon što je danima kuhalo zbog mirovinske reforme. Kroz parlament ju je progurao ustavnim manevrom predsjednik Macron i to bez glasovanja.

Francuska premijerka iskoristila je poseban ustavni postupak, a sve to razbjesnilo je Francuze koji nezadovoljstvo već danima iskazuju na ulicama. Deseci su uhićeni.

Nepopularnim zakonom dobna granica za odlazak u mirovinu podiže se sa 62 na 64 godine. Vlada ističe da je to ključno kako bi se osiguralo da mirovinski sustav ne propadne. Građani ističu, osjećaju se prevareno.

"Zar nas ne vidi? Zar nas ne čuje? Pa uzrujana sam", poručila je prosvjednica Nathalie Page.

Nakon višetjednih prosvjeda i žestoke javne rasprave

tisuće prosvjednika okupljale su se tijekom dana kao odgovor na Macronov potez.

"To je malo žalosno, jer sva sredstva kojima se bunimo već su iskorištena", smatra student Vadim. "On mora stati i on mora zaustaviti ovu reformu", dodao je prosvjednik Arnaud Cora.

Pribjegavanje ovakvoj mjeri vjerojatno će dodatno razbjesniti sindikate, prosvjednike i lijeve oporbene stranke koje kažu da je mirovinska reforma nepravedna i nepotrebna.

Hrvati iz Pariza: Situacija je napeta

O situaciji u glavnom gradu Francuske ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je i s Hrvatima koji ondje žive.

"Prosvjed od nekoliko tisuća ljudi i Parižani se jednostavno žele izboriti za svoja prava i prosvjedima se ne vidi ni kraj ni rješenje. U početku su se prosvjedi održavali svaka dva do tri tjedna i trajali bi dva do tri dana no sad su sve učestaliji i nepredvidivi", ispričala je Antonela Kraljić.

"Jednostavno nije lako. Pariz je skroz začepljen. Najveći kvartovi su zauzeti sa prosvjedima. Situacija je malo napeta, vidjet ćemo kako će biti. Imaju neke lutke ljudske veličine na kojima su stavili slike od Macrona i ministara i oni su njih zapalili čak. Mislim da je velika većina francuskog naroda protiv toga i kako guraju to i kako će proći ta reforma vjerujem da prosvjedi jednostavno neće stati", zaključila je Vesna Spajić.

