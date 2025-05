Spektakularan bijeg iz zatvora: Zatvorenici probili zid iza WC-a, čuvari ostali u šoku

Čuvari u zatvoru u New Orleansu, koji uglavnom drži osobe koje čekaju suđenje ili presudu, otkrili su da zatvorenici u dobi od 19 do 42 godine nedostaju tijekom rutinskog prebrojavanja u petak ujutro, rekli su dužnosnici.

Zatvorenici su pobjegli oko 1 sat ujutro. Prvo su s tračnica iščupali klizna vrata ćelije, a zatim probili zid iščupavši WC i umivaonik, rekla je šerifica u kotaru Orleans Susan Hutson na popodnevnoj konferenciji za novinare.

Zatvorenici pobjegli iz zatvora u New Orleansu Foto: Afp

Sigurnosne kamere snimile su muškarce kako bježe preko utovarnog doka, penju se na zid i prelaze obližnju autocestu, pojasnila je.

Dvojica zatvorenika uhvaćena su u petak, ali preostalih osam je još uvijek u bijegu. "Imamo naznake da su ovi pritvorenici dobili pomoć u bijegu od pojedinaca unutar našeg odjela", rekla je Hutson.

Zaposlenik zatvora koji je pratio snimku nadzorne kamere vidio je bijeg, ali nije upozorio zamjenike, kazala je. No, nije detaljno opisala pomoć koju su zatvorenici dobili.

Državna policija Louisiane izvijestila je da je jedan bjegunac pronađen skriven ispod automobila u hotelskoj garaži u poznatoj francuskoj četvrti New Orleansa.

Načelnica policije New Orleansa Anne Kirkpatrick rekla je na konferenciji za novinare da je njezin odjel obaviješten o bijegu iz zatvora otprilike dva sata nakon što su zatvorenici nestali, a neki od njih su optuženi i za ubojstvo. Zabrinjavajućim smatra i što njezin odjel o tome nije ranije obaviješten.

Just like they video game, "A Way Out." Cut a hole in the wall and left at midnight. Prison didnt know until 830am count. Public was not informed till hours later. Someone is going to resign or point fingers. #NewOrleans #escaped #prison #prisonescape #awayout #11gotaway pic.twitter.com/Nn17Ifvfmq