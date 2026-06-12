Nakon izbijanja hantavirusa ostala zarobljena na otoku: Vlasti izdvojile 750 tisuća dolara za evakuaciju

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izdvojila je 750.000 dolara za najam privatne jahte kako bi evakuirala jednu američku državljanku s udaljenog otoka u južnom Pacifiku. Tamo je "zaglavila" nakon što je na kruzeru došlo do smrtonosne epidemije hantavirusa.

Točan iznos troškova evakuacije još se utvrđuje jer je operacija i dalje u tijeku. Žena, koja je možda bila izložena virusu tijekom plovidbe nizozemskim kruzerom MV Hondius u travnju, iskrcala se s broda, potom odletjela u San Francisco, a zatim preko Tahitija stigla na izolirani britanski teritorij Pitcairn, navode dvojica američkih dužnosnika, prenosi CNN.

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a nije objavilo detalje, ali su poručili da oni, kad je američki državljanin u opasnosti u inozemstvu i nema pristup komercijalnom prijevozu, nastoje pružiti odgovarajuću pomoć kako bi se osoba vratila u SAD ili na drugu sigurnu lokaciju.

Nakon što je žena napustila kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa, brod je nastavio plovidbu prema drugim odredištima u južnom Atlantiku. Dio putnika se razbolio, a najmanje troje ih je umrlo.

Amerikanka je ostala na Pitcairnu, otoku s tek pedesetak stanovnika, bez zračne luke i s vrlo rijetkim pomorskim vezama prema ostatku svijeta. Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da su britanske vlasti, s obzirom na to da je otok pod njihovom upravom, zatražile hitnu pomoć SAD-a u evakuaciji.

Pitcairnovo Otočje Foto: Google Maps/Screenshot

Početni plan bio je prevesti je na Tahiti, francuski prekomorski teritorij udaljen oko 2160 kilometara ili 30 sati plovidbe od Pitcairna. Međutim, vlasti Francuske Polinezije odbile su je primiti jer prilikom tranzita prema Pitcairnu nije prijavila moguću izloženost virusu.

Sjedinjene Države zato su organizirale njezin prijevoz s Pitcairna na Uskršnji otok, udaljen oko 2250 kilometara. Uskršnji otok pripada Čileu i ima izravne letove za Santiago, odakle se žena može vratiti u SAD i po potrebi dobiti medicinsku skrb. Zbog svih tih okolnosti organizacija prijevoza trajala je tjednima.

Privatna jahta francuskog milijunaša

Prema internom dokumentu, evakuacija je na kraju organizirana preko trimarana "Titaina Explorer", u vlasništvu bogatog Francuza koji ga koristi za privatna istraživanja južnog Pacifika. Dužnosnici navode da žena nema političke ni "celebrity veze" te da ne znaju točno kada će se vratiti u SAD.

Podaci sustava za praćenje brodova pokazuju da je Titaina Explorer napustio Pitcairn 5. lipnja. Putovanje do Uskršnjeg otoka može trajati i do deset dana, ovisno o brzini plovila i vremenskim uvjetima.

Skupa operacija dodatno je povećala troškove hitnih evakuacija diplomata i američkih građana s Bliskog istoka od početka rata s Iranom, kao i priprema za moguće evakuacije iz zemalja pogođenih epidemijom ebole. Sve je to opteretilo fond za nepredviđene hitne situacije, poznat kao "K Fund", čije su rezerve pale na najnižu razinu u posljednjih sedam godina.

Prema internom dokumentu, razmatra se prebacivanje čak 50 milijuna dolara u taj fond iz drugih proračunskih stavki - 35 milijuna dolara iz proračuna za sigurnost veleposlanstava, gradnju i održavanje te dodatnih 15 milijuna iz fonda za šire diplomatske programe. Konačna odluka još nije donesena.