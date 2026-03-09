Američka vojska dovodi sustav Merops na Bliski istok kako bi riješila problem iranskih dronova

Malen sustav za obranu od dronova koji svoje mete lovi specifičnim dronovima presretačima uskoro bi mogao postati središnji element američke obrane na Bliskom istoku. Sustav nazvan Merops, koji se pokazao učinkovitim protiv ruskih dronova u Ukrajini, uskoro će biti raspoređen diljem bliskoistočne regije radi suprotstavljanja iranskim dronovima, rekla su u petak za agenciju The Associated Press dvojica neimenovanih američkih dužnosnika.

Merops djeluje tako da lansira presretačke dronove. Sustav je dovoljno kompaktan da stane u stražnji dio kamioneta srednje veličine, a osmišljen je za prepoznavanje neprijateljskih letjelica i njihovo presretanje. Umjetna inteligencija omogućuje mu navigaciju čak i kada su satelitski signali i elektroničke komunikacije ometeni.

Takav pristup rješava sve veći problem za protuzračnu obranu jer konvencionalni radarski sustavi kalibrirani su za otkrivanje brzih projektila i često teško razlikuju sporije dronove od ptica ili zrakoplova. Merops je posebno razvijen za otkrivanje i obaranje takvih ciljeva.

Važan je i troškovni aspekt. Presretačke rakete koje koriste sustavi poput Patriota mogu stajati stotine tisuća eura, dok mnogi napadački dronovi stoje manje oko 46.000 eura ili manje.

Nedostatci postojećih protuzračnih sustava

Američki raketni obrambeni sustavi u regiji već su pokazali učinkovitost protiv iranskih projektila. Sustavi Patriot i THAAD ranije su presretali takve napade, rekao je za AP neimenovani američki obrambeni dužnosnik.

No, obrana od dronova i dalje je ograničena. Drugi neimenovani američki dužnosnik rekao je da je američki odgovor na iranske dronove tipa Shahed bio "razočaravajući", ističući da Iran koristi jednostavniju verziju istog drona koji Rusija neprestano unapređuje u ratu s Ukrajinom.

Obaranje jeftinih dronova je skup posao

Nastojanje da se Merops rasporedi u regiji odražava zabrinutost da bi Iran mogao pokrenuti osvetničke napade dronovima i projektilima diljem Bliskog istoka. Države Perzijskog zaljeva žalile su se da nisu imale dovoljno vremena za pripremu na ranije salve takvih napada.

Američki zastupnik Jim Himes, vodeći demokrat u Odboru za obavještajne poslove Zastupničkog doma, jasno je opisao taj nerazmjer. "Prilično smo dobri u obaranju projektila. Ono što nam stvara mnogo veće probleme jest ogromna količina iranskih dronova koje je teško otkriti i teško oboriti", rekao je.

"Doista je jako, jako skupo oboriti jeftini dron. Ogromna raketa lovi sitan, sranjski dron", dodao je Hines.