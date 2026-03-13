Zbog rata s Iranom SAD premješta obrambeni sustav iz Južne Koreje

Sjedinjene Američke Države premještaju dijelove proturaketnog obrambenog sustava instaliranog u Južnoj Koreji na Bliski istok, prema riječima dužnosnika koje citiraju Washington Post i južnokorejski mediji.

Navodno premještanje dolazi 12 dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, a slijedi i izvješća prema kojima je Iran uništio ključni radar koji koristi sustav Terminal High-Altitude Area Defense, odnosno Thaad, u Jordanu.

Sustav Thaad prvi je put raspoređen u Južnoj Koreji 2017. godine kako bi štitio zemlju od prijetnji nuklearno naoružane Sjeverne Koreje.

Taj je potez izazvao ljutnju i prosvjede u Južnoj Koreji jer su mnogi smatrali da time postaju veća meta, dok je Kina upozorila da bi raspoređivanje moglo destabilizirati regiju.

Što je Thaad i zašto bi mogao biti premješten?

Washington Post je ranije ovog tjedna izvijestio, pozivajući se na dvojicu dužnosnika, da se dijelovi sustava Thaad premještaju na Bliski istok.

Izvješća dolaze u trenutku dok Sjedinjene Države i Izrael nastavljaju napade na Iran, a Iran uzvraća salvama dronova i balističkih projektila usmjerenih na izraelske i američke vojne baze u regiji.

Nije jasno koliko točno projektila Iran posjeduje, no prema procjeni New York Timesa do sada je lansirao više od 500 balističkih projektila.

Većina ih je presretnuta, ali promatrači upozoravaju da bi velik broj projektila mogao opteretiti američke vojne zalihe. Također smatraju da bi napadi mogli potrajati jer se Iran priprema za rat iscrpljivanja koji bi mogao zahvatiti veći dio Bliskog istoka, uključujući i američke saveznike.

To bi moglo objasniti zašto je sustav Thaad, posebno osmišljen za presretanje projektila na velikim visinama, ključan za jačanje američke proturaketne obrane.

Ranija izvješća ovog mjeseca navode da je iranski napad uništio radar vrijedan 300 milijuna dolara postojećeg sustava Thaad u Jordanu.

Proturaketni sustav, koji proizvodi američka tvrtka Lockheed Martin, uključuje šest mobilnih lansera, pri čemu svaki nosi osam presretača, te radarski sustav za otkrivanje ciljeva.

Sustav može obarati balističke projektile kratkog i srednjeg dometa koristeći takozvanu tehnologiju "hit-to-kill". To znači da kinetička energija uništava nadolazeću bojevu glavu. Presretanje je moguće na velikim visinama, čak i izvan Zemljine atmosfere, što se u Južnoj Koreji smatra posebno korisnim jer omogućuje presretanje i uništenje nuklearne bojeve glave.

Jedan sustav, odnosno baterija, kako se naziva u vojnoj terminologiji, stoji približno milijardu dolara i zahtijeva oko 100 pripadnika osoblja za upravljanje. Sjedinjene Države globalno raspolažu sa samo osam takvih sustava, od kojih su dva raspoređena na Bliskom istoku - u Jordanu i Izraelu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija zajedno imaju još tri sustava u regiji.

Potencijalno premještanje iz Južne Koreje predstavlja "mjeru predostrožnosti", rekao je jedan američki dužnosnik za Washington Post, no drugi analitičari smatraju da su američki obrambeni kapaciteti već značajno opterećeni.

Taj potez snažno upućuje na "potrebu da Sjedinjene Države nadoknade intenzivnu uporabu postojećih proturaketnih sposobnosti na Bliskom istoku", rekao je za BBC profesor John Nilsson-Wright sa Sveučilišta Cambridge.

Južnokorejski mediji, uključujući SBS i Yonhap, izvijestili su da se lanseri sustava Thaad već transportiraju iz zračne baze Seongju, južno od Seula.

Predsjednik Lee Jae-myung priznao je da je Seul "izrazio protivljenje" povlačenju američkog oružja.

"Čini se da se u posljednje vrijeme vodi rasprava o tome da američke snage u Koreji iz zemlje prebacuju dio naoružanja, poput topničkih baterija i sustava protuzračne obrane", rekao je na sjednici vlade.

"Iako smo izrazili protivljenje, realnost je da ne možemo u potpunosti progurati svoje stajalište."

Na pitanje hoće li to oslabiti južnokorejsku strategiju odvraćanja odgovorio je: "Mogu sa sigurnošću reći da neće."

Nilsson-Wright je ocijenio da su Leeove riječi "neuobičajen javni izraz protivljenja tom potezu, koji naglašava legitimnu zabrinutost Seula da bi to moglo oslabiti obrambene sposobnosti Južne Koreje".

Kako su reagirale druge zemlje?

U srijedu je, na pitanje ima li Peking komentar na moguće premještanje, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun ponovio da "kinesko protivljenje raspoređivanju američkih projektila Thaad u Republici Koreji ostaje nepromijenjeno".

Kina je bila najglasniji kritičar kada je sustav Thaad raspoređen 2017. godine.

S jedne strane, to je povećalo američku vojnu prisutnost u regiji i predstavljalo protutežu rastućoj moći Pekinga.

Washington i Seul tvrdili su da su projektili namijenjeni obrani od napada sa sjevera, no Kina je upozoravala da iznimno snažni radari sustava mogu nadzirati duboko u kineski teritorij. Time bi mogli otkrivati kineska lansiranja projektila, što bi utjecalo na kinesku strategiju odvraćanja.

Kina je uzvratila neslužbenim bojkotom južnokorejskih proizvoda, zabranom organiziranih turističkih putovanja u Južnu Koreju tijekom šest godina, pa čak i otkazivanjem K-pop koncerata.

Iako bi Peking mogao pozdraviti premještanje sustava Thaad, profesor Ian Chong sa Nacionalnog sveučilišta u Singapuru smatra da to neće doživjeti kao pobjedu osim ako ne postane "trajnim uklanjanjem".

Nilsson-Wright dodaje da bi Kina rat na Bliskom istoku mogla promatrati i kao sukob koji "odvlači pozornost Sjedinjenih Država od njihove spremnosti u indo-pacifičkoj regiji".

Sjeverna Koreja zasad nije javno komentirala situaciju. Nilsson-Wright smatra da je malo vjerojatno da će Kim Jong Un "iskoristiti ove promjene", no drugi promatrači upozoravaju da i dalje postoji rizik da bi Pjongjang mogao iskušati jug manjim provokacijama.

To pak otvara najveće pitanje, kaže Chong: "Hoće li dugotrajan sukob s Iranom iscrpiti američke zalihe projektila do te mjere da će odgovor na krize u drugim dijelovima svijeta postati otežan."