strah od slabljenja zaštite

Zbog rata s Iranom SAD premješta obrambeni sustav iz Južne Koreje

Piše M. T., 13. ožujka 2026. @ 08:57 komentari
Američki proturaketni sustav THAAD
Američki proturaketni sustav THAAD Foto: Afp
Sjedinjene Američke Države premještaju dio proturaketnog sustava Thaad iz Južne Koreje na Bliski istok usred eskalacije sukoba s Iranom, što je izazvalo zabrinutost u Seulu zbog moguće slabije obrane od Sjeverne Koreje.
SAD bi mogao premjestiti proturaketni sustav iz Južne Koreje, što izaziva zabrinutost
strah od slabljenja zaštite
