Povratak napuštenom projektu: Amerikanci ponovno testiraju elektromagnetski top

Na udaljenom pustinjskom poligonu u Novom Meksiku, američki vojni inženjeri su nedavno ponovno započeli s testiranjima oružnog koncepta koji se nekoć smatrao budućnošću pomorskog topništva, a koji je godinama bio zapostavljen zbog tehničkih i proračunskih prepreka.

Američka ratna mornarica je u veljači 2025. godine obnovila ispitivanja elektromagnetskog topa, provodeći trodnevnu evaluacijsku kampanju na poligonu White Sands Missile Range u Novom Meksiku, prema najnovijem tehničkom pregledu koji je objavilo američko Zapovjedništvo mornaričkih sustava (Naval Sea Systems Command ili NAVSEA).

Tijekom tih obnovljenih testiranja inženjeri su prikupljali podatke o radu sustava u kontroliranim uvjetima kako bi procijenili lansiranja projektila velikom brzinom.

"Američki Direktorat za oružne sustave (WSD) je testirao elektromagnetski top kako bi prikupio ključne podatke o ispaljivanju pri vrlo velikim brzinama tijekom trodnevne kampanje na poligonu White Sands Missile Range (WSMR) u Novom Meksiku. Testiranje u veljači (prošle godine, op.a.) bilo je zajednički projekt WSD-a i odjela Centra za površinska borbena sredstva američke ratne mornarice (NSWC) u Virginiji, a provedeno je za američki Zajednički ured za tranziciju hipersoničnih sustava unutar NAVSEA-a“, stoji u spomenutoj objavi tehničkog pregleda NAVSEA-a.

Način rada elektromagnetskog topa

Elektromagnetski top ubrzava čvrste metalne projektile stvaranjem snažnog elektromagnetskog polja između dvije vodljive tračnice. Električna energija pohranjena u kondenzatorima prolazi kroz tračnice, a magnetske sile koje nastaju potiskuju projektil naprijed velikom brzinom.

Budući da projektil ne sadrži eksplozivnu bojnu glavu, razorna snaga proizlazi isključivo iz kinetičke energije koju se stvara iznimno velikom brzinom tog projektila, što omogućuje onesposobljavanje ili uništavanje ciljeva čistom udarnom silom.

Razvoj i poteškoće

Zanimanje za pomorske elektromagnetske topove intenziviralo se nakon što je 2005. godine započelo istraživanje pod američkim Uredom za mornarička istraživanja, koji je financirao eksperimentalne sustave lansiranja radi testiranja tehnologije elektromagnetskog ubrzanja, piše portal Defense Blog.

Tvrtke BAE Systems i General Atomics razvile su prototipove u ranijim fazama, dok su vojni inženjeri proučavali brzinu, preciznost, energetske zahtjeve i trošenje cijevi. Ekstremna toplina i električni stres više su puta oštetili tračnice za lansiranje, dok su ogromni energetski zahtjevi otežavali ugradnju sustava na brodove, što je bio primarni cilj.

Iste sustave testiraju Japan i Kina

Kina i Japan također istražuju i testiraju elektromagnetske sustave lansiranja. Japan je postavio rani prototip elektromagnetskog topa na ratni brod radi daljnjih testiranja, dok izvješća navode da su u Kini pojedini brodovi modificirani za slične eksperimente na moru.

Ponovno testiranje elektromagnetskog topa u SAD-u pokazuje da američka ratna mornarica i dalje procjenjuje tu tehnologiju, dok će podaci prikupljeni tijekom veljače poslužit će inženjerima za daljnju tehničku evaluaciju sustava.