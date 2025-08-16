Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
dvije strane

U Rusiji likuju, samit proglasili pobjedom: "Crveni tepih, rukovanja, snimke u svim medijima"

Piše Hina, 16. kolovoza 2025. @ 11:38 komentari
Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp
Ruski političari ocijenili samit Trumpa i Putina pobjedom za Rusiju.
Najčitanije
  1. Vladimir Putin i Donald Trump
    sastanak na aljasci

    Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
  2. Fra Marinko Vukman
    sinjski gvardijan

    Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
  3. Ferata, ilustracija
    NESREĆA U AUSTRIJI

    Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Gradištanca ubio udar struje: Hitna pomoć mogla je samo konstatirati smrt
NIJE MU BILO POMOĆI
Čovjek u Slavoniji smrtno stradao od udara struje
Maskirani napadači uletjeli u lokal u Valjevu, pretukli radnicu i mladiće: Sve to jer su protiv Vučića
POLICIJE NIGDJE
Podržao studenate protiv Vučića: Huligani u fantomkama pretukli mu konobaricu i razbili kafić
Žena i dijete zatekli se na SUP-u usred olujne bure: Intervenirala pomorska policija
na jadranu
Žena i dijete zatekli se na SUP-u usred olujne bure: Intervenirala pomorska policija
Washington ponudio Kijevu sigurnosna jamstva po uzoru na članak 5 NATO-a
mirovni pregovori
Procurilo što je Trump ponudio Zelenskom, ali postoji kvaka
U Iki smrtno stradao ronilac
nakon izrona
Iskusni ronilac umro na plaži: Pozlilo mu za vrijeme popularne manifestacije
Čitačica s usana otkrila detalje razgovora dvojice moćnika: "Okončat ću ovo, ako zatraže..."
samit na aljasci
Što su sve Putin i Trump šaputali na pisti otkrila je čitačica s usana: "Okončat ću ovo ako..."
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
Kobna nesreća na Velebitu: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula
hgss u akciji
Užas na planini: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula. Dignut i helikopter
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
DHMZ: Sunčano i vruće, popodne u unutrašnjosti moguć pokoji pljusak
kraj paklenih vrućina
Stiže promjena vremena: U ovoj regiji moguće je grmljavinsko nevrijeme
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina
predivna ljubavna priča
Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
neizvjesnost
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
tv
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
Najljepša Naša
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
Jelena Rozga u kostur-haljini modne kuće Jean Paul Gaultier
BAŠ JE POSEBNA
Jelena Rozga u kostur-haljini? Ne, oči vas ne varaju, izgleda fantastično u njoj
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene