U ranim jutarnjim satima u subotu nakon samita na Aljasci između čelnika Rusije i Sjedinjenih Država, visoki političari u Moskvi brzo su proglasili sastanak pobjedom za Rusiju i njezinu verziju priče rata u Ukrajini.

"Sastanak na Aljasci potvrdio je želju Rusije za mirom, dugoročnim i pravednim", rekao je Andrej Klišas,utjecajni zastupnik iz stranke Ujedinjena Rusija predsjednika Vladimira Putina.

Samit je prikazao kao dostignuće za Rusiju i gubitak za Ukrajinu i njezine europske saveznike, koji su se zalagali za bezuvjetno primirje.

"Zadaci Specijalne vojne operacije bit će izvršeni vojnim ili diplomatskim sredstvima", poručio je Klišas.

"Nova arhitektura za europsku i međunarodnu sigurnost je na dnevnom redu i svi je moraju prihvatiti."

Dugo očekivani samit u petak u Anchorageu nije donio dogovor o rješavanju ni pauziranju sukoba koji je sada u svojoj četvrtoj godini, iako su i Putin i američki predsjednik Donald Trump opisali razgovore kao produktivne.

Dvojica muškaraca razgovarala su gotovo tri sata, potom se kratko pojavili u medijima, a onda se svaki ukrcao u svoj avion kući.

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik poznat po zagovaranju rata, rekao je da je samit dokazao da je moguće voditi razgovore bez uvjeta, na čemu je Moskva i inzistirala, dok borbe u Ukrajini i dalje bjesne.

Ruski državni informativni program Kanala 1 u subotu je naglasio svečanost samita, njegov globalni profil i toplu dobrodošlicu Putinu, koga su zapadni čelnici izopćili otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine.

"Crveni tepih, rukovanja, snimke i fotografije koje su u svim globalnim medijima i TV kanalima", rekli su, dodajući da je to prvi put da je Trump dočekao gostujućeg čelnika ispred aviona u zračnoj luci.

Njihov dopisnik na Aljasci rekao je da su se dvojica čelnika očito složila oko mnogo stvari, ali nisu rekli o čemu se radi.

"Sama činjenica da su se sastali na Aljasci, ton i ishod sastanka predstavljaju značajan i zajednički uspjeh za obojicu predsjednika, od kojih je svaki dao ogroman osobni doprinos postizanju najboljeg mogućeg rezultata u ovom trenutku“, napisao je na Telegramu Konstantin Kosačev, predsjednik odbora za vanjske poslove gornjeg doma ruskog parlamenta.

Neki su komentatori zauzeli oštriji ton.

Old Miner, bloger War Gonzoa, proratnog kanala na Telegramu s preko 800.000 pratitelja, pohvalio je Putinove izjave kao prilično snažne, ali je dodao da sastanak nije donio nikakve vidljive rezultate osim same činjenice da se održao.

"Što će se sljedeće dogoditi? Ako se naši napadi na ciljeve ukrajinskog režima nastave, Trump će imati razlog da ponovno ustvrdi da 'Putin govori gluposti', da uvede sankcije i prekine proces pregovora koji je započeo", napisao je bloger.

"S druge strane, treba li Rusija zaustaviti svoju specijalnu vojnu operaciju zbog beskrajnih razgovora?"