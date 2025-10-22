U ruskom napadu na Kijev poginuli beba i djevojčica: U Harkivu pogođen vrtić, ozlijeđeno 27 osoba

Najmanje sedam ljudi je poginulo, uključujući dvoje djece, tijekom intenzivnih ruskih napada dronovima i raketama na Ukrajinu, rekli su dužnosnici.

U drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, pogođen je vrtić, a u Kijevu je pričinjena velika šteta. Među 27 ozlijeđenih bilo je i djece.

Nekoliko sati ranije, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegovi planovi za skori summit u Budimpešti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom odgođeni jer nije želio "protraćeni sastanak".

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da napadi dokazuju da Moskva nije bila pod dovoljnim pritiskom za nastavak rata.

Volodimir Zelenski s Jonasom Gahrom Storeom Foto: AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Kremlj je odbacio pozive na prekid vatre duž trenutnih linija fronta koje su uputili i Trump i europski čelnici.

Međutim, ruski dužnosnici su u srijedu izjavili da se pripreme za summit Trumpa i Putina nastavljaju, osporavajući procjenu američkog predsjednika da je on stavljen na čekanje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da datum još nije dogovoren te da je potrebna pažljiva priprema, piše BBC.

Rekao je da je summit "uzajamna želja oba predsjednika" i da je većina "tračeva i glasina" o njemu neistinita.

"Čim nema Tomahawka, Rusiju ne zanima mir"

Ukrajinski predsjednik stigao je u srijedu u Norvešku na početku europskog putovanja, nekoliko dana nakon razgovora s Trumpom u Washingtonu prošlog petka, kada nije uspio uvjeriti američkog predsjednika da osigura rakete dugog dometa Tomahawk .

Zelenski je novinarima u Oslu rekao da je Trumpov prijedlog o zamrzavanju fronte "dobar kompromis, ali nisam siguran da će ga Putin podržati i to sam rekao predsjedniku".

Vatrogasci spašavaju djecu iz pogođenog vrtića Foto: Afp

Ukrajinski čelnik izravno je povezao odgađanje planiranog summita Trumpa i Putina sa svojim zahtjevom za američke Tomahawke: "Čim se pitanje raketa dugog dometa malo udaljilo za nas, za Ukrajinu, Rusija je gotovo automatski postala manje zainteresirana za diplomaciju."

Rusko bombardiranje dronovima i raketama dogodilo se nedugo nakon što je ukrajinska vojska objavila da je u utorak navečer napala rusko kemijsko postrojenje u pograničnoj regiji Brjanska raketama Storm Shadow koje je isporučila Velika Britanija.

Nazvavši napad "uspješnim pogotkom" koji je probio ruski sustav protuzračne obrane, vojni dužnosnici rekli su da tvornica u Brjansku "proizvodi barut, eksploziv i komponente raketnog goriva koje se koriste u streljivu i projektilima koje neprijatelj koristi za granatiranje teritorija Ukrajine".

Tko su žrtve i mete zadnjeg ruskog napada?

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., a napadi na ukrajinski glavni grad preko noći bili su prvi takvi udari u gotovo dva tjedna.

Bračni par u šezdesetima poginuo je kada je dron udario u njihovu neboder u gradu, a četiri osobe su poginule u široj kijevskoj regiji.

Vrtić pogođen u Harkivu Foto: AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Među žrtvama su bile 36-godišnja žena, šestomjesečna beba i djevojčica od 12 godina kada je ruski napad zapalio njihovu kuću u selu Pohreby, sjeverno od glavnog grada. Muškarac u obližnjem selu kasnije je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Dužnosnici u Harkivu kasnije su izjavili da je 40-godišnji muškarac poginuo, a sedam osoba je ozlijeđeno u napadu dronom na vrtić. Među šestero ozlijeđenih osoba bila su i djeca, a deseci drugih su evakuirani, dodali su.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija poslala 405 dronova i 28 raketa, od kojih je 15 balističkih.

Vrtić pogođen u Harkivu Foto: Afp

Glavni grad je veći dio noći bio pod upozorenjem na balističke projektile, a odjekivale su i eksplozije. Do jutra su se spasilačke ekipe borile s požarima u stambenim zgradama.

Diljem Ukrajine, ruski napadi ponovno su bili usmjereni na energetsku infrastrukturu, a u nekoliko područja uvedeni su izvanredni prekidi struje.

Inna Sovsun, parlamentarna zasrtupnica izjavila je da su zračni napadi trajali cijelu noć i da su definitivno bili napad na opskrbu električnom energijom: "za većinu poput mene to znači da nemamo struje i nemamo vode."