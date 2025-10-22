“Umijeće preživljavanja s 750 eura”: Sindikati oštro protiv HUP-a zbog minimalne plaće

Sindikalne središnjice SSSH, MHS i NHS usprotivile su se zahtjevu HUP-a da se zamrzne rast minimalne plaće u 2026. jer drže da za to nema argumenata te zatražile da ona bude zakonski utvrđena minimalno 1130 eura bruto kako bi se radnici s takvim primanjima zaštitili od siromaštva.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel istaknuo je u srijedu, na konferenciji za novinare, kako sindikati podržavaju premijerovu najavu da neće prihvatiti taj zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Mladen Novosel, SSSH Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Ustvrdio je kako je HUP pokazao pravo lice i da nisu istinski socijalni partner u dobroj vjeri, nego isključivo lobistička organizacija interesa profita u Hrvatskoj.

Zajednički zahtjev sindikalnih središnjica je da minimalna plaća u idućoj godini bude najmanje 1130 eura i smatraju da ni jedan radnik zbog toga neće postati tehnološki višak te da ni jedan investitor u Hrvatskoj zbog tog povećanog troška neće morati otići iz Hrvatske.

Također je poručio premijeru da svoju ambiciju da bi minimalna plaća do 2028. trebala biti 1250 eura podigne na najmanje 1500 eura.

Vlada ima taj mehanizam kojim može određivati visinu minimalne plaće i to ne može i ne smije biti cijena svakog rada u Hrvatskoj, nego početna cijena i zaštita najmanje plaćenih i najugroženijih radnika kojih u Hrvatskoj ima 150.000 koji primaju samo minimalnu plaću pa do 350.000 koji su za 20 do 30 eura iznad minimalne plaće, naglasio je Novosel.

Podsjetio je da Hrvatska ima drugu najvišu inflaciju u eurozoni od 4,6 posto, porast cijena i životnih troškova takav da je sadašnja minimalna plaća od 970 eura bruto ili 750 eura neto gotovo umijeće preživljavanja.

U takvim uvjetima HUP si dopušta da svojim interesnim stavom može uvrijediti i poniziti stotine tisuća radnika kojim primaju minimalnu plaću i ili tek nešto malo iznad nje. Njihovi argumenti da će podizanje minimalne plaće dovesti do otpuštanja radnika nisu utemeljeni, jer je situacija na tržištu rada u Hrvatskoj takva da se radnici traže. Oni pohlepni poslodavci koji na takav način žele ostvarivati profit neka idu iz Hrvatske, poručio je Novosel.

Dražen Jović, NHS Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović upozorio je kako minimalna plaća od 970 eura bruto za samca u Zagrebu predstavlja neto iznos od 754 eura te da s obzirom na inflaciju od 2021. do 2024. od 32 posto, vrijednost od 100 eura iz 2021. sada jednaka je 75,7 eura. Radnik koji radi za 750 eura neto sada prema tom izračunu realno ima 570 eura i nema nikoga tko može reći da je to dovoljno za život, ustvrdio je Jović.

Ideju o zamrzavanju minimalnih plaća u težnji za profitom predsjednica Matice hrvatskih sindikat (MHS) Sanja Šprem ocijenila je apsurdnom upozorivši da HUP nije predložio zamrzavanje najviših, nego onih na rubu preživljavanja koji su kao i umirovljenici prvi na udaru inflacije.

Mladen Novosel i Sonja Šprem Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Svakim danom pada cijena rada bez obzira jesmo li zaposlenici u privatnom državnom ili javnom sektoru, upozorila je upitavši kako netko uopće može zamisliti da se u takvim uvjetima zamrzavaju minimalne plaće na godinu dana.