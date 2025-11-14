Skrili kameru u vazu za cvijeće na groblju i čekali: Meta je bio visoki dužnosnik Kremlja

Ruska sigurnosna služba (FSB) tvrdi da je spriječila ukrajinski pokušaj atentata na visokog dužnosnika Kremlja u Rusiji dok je navodna meta bila na groblju.

Ukrajinske obavještajne službe navodno su planirale napasti neimenovanog dužnosnika, opisanog kao "jednog od najviše rangiranih dužnosnika ruske države", dok je posjećivao grobove svojih rođaka na groblju izvan Moskve, prema izjavi FSB-a u petak.

Prema pisanju ruskog TASS-a, uhićena su tri supomagača u zavjeri – ruski supružnici, ovisnici o drogi, i migrant iz jedne centralnoazijske zemlje. Osim njih, prema tvrdnjama FSB-a, ukrajinske specijalne snage regrutirale su i Džalolidina Kurbanoviča Šamsova, rođenog 1979., koji boravi u Kijevu, a ruske vlasti ga traže zbog ubojstva i ilegalne trgovine oružjem.

Napad je planiran na Trojekurovskom groblju u Moskvi, a osumnjičeni su koristili videokameru skrivenu u vazi s cvijećem.

Zaplijenjeni su komunikacijski uređaji koji otkrivaju prepisku između pritvorenih i ukrajinskog obavještajnog časnika na aplikacijama WhatsApp i Signal, koji potvrđuju plan atentata. Kamerom za nadzor na groblju moglo se upravljati daljinskim upravljačem, a imala je i mogućnost prijenosa podataka u inozemstvo.

Dodali su i da Ukrajina planira slične napade unutar Rusije.

CNN nije mogao neovisno provjeriti ruske tvrdnje. Ukrajinska sigurnosna služba demantirala je izvješće: "Oni neprestano iznose lažne vijesti i izjave. Naš je stav da ne komentiramo njihove gluposti."

Ukrajina je u prošlosti preuzela odgovornost za atentate na ruske dužnosnike, uključujući zapovjednika ubijenog prošlog mjeseca u Sibiru.