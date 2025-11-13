FOTO Misterij Putinovih sastanaka: Dokazi ukazuju na veliku obmanu

Kremlj je godinama obmanjivao javnost o stvarnoj lokaciji ruskog predsjednika Vladimira Putina. Umjesto da boravi u glavnoj predsjedničkoj rezidenciji u Novo-Ogarjovu kod Moskve, kako se tvrdilo u službenim objavama, Putin je brojne sastanke i snimanja održavao u gotovo identičnim kancelarijama u Sočiju i Valdaju. U mnogim slučajevima Kremlj je tvrdio da se predsjednik nalazi u Moskvi, dok su vizualni detalji, putne evidencije i snimke pokazali da je bio stotinama kilometara dalje, razotkrila je to istraživačka jedinica Systema pri Radiju Slobodna Evropa.

Istraživači su pregledali oko 700 videozapisa objavljenih na državnoj televiziji i službenim kanalima Kremlja te su usporedili snimke s putnim dokumentima osoba iz predsjednikove pratnje. Otkrili su da je Kremlj rutinski prikazivao sastanke kao da su održani u Novo-Ogarjovu, iako su zapravo snimani u Bočarovom Ručeju u Sočiju ili u predsjedničkom kompleksu u Valdaju, koji Putin posljednjih godina posebno obožava.

Jedan od ključnih dokaza pojavio se 2020. godine, kada je ruska državna televizija emitirala intervju s Putinom tvrdeći da je snimljen u Novo-Ogarjovu. No položaj kvake na vratima, spoj zidnih panela i drugi detalji otkrili su da je snimka zapravo nastala u Sočiju.

Systema je usporedila te detalje s fotografijama i videima iz obje lokacije te utvrdila nedvojbenu razliku. Dodatni dokazi došli su iz putnih podataka: novinar koji je radio na intervjuu letio je istog dana iz Sočija u Moskvu, što se poklapa sa stvarnom lokacijom snimanja.

Slični tragovi pojavljuju se i u snimkama za koje je Kremlj tvrdio da su nastale u Novo-Ogarjovu, a zapravo su bile snimljene u Valdaju. Putni dokumenti pripadnika predsjedničkog osiguranja, producenta državne televizije i drugih članova pratnje potvrđuju boravak u Sočiju ili Valdaju u vrijeme kad se tvrdilo da Putin radi iz Moskve. Systema navodi da su detalji poput položaja zidnih spojeva, boje stola, uzorka na Putinovim kravatama ili oblik nogica televizijskog postolja dosljedno otkrivali stvarnu lokaciju.

Prema nalazima istrage, Putin je sve češće boravio u Valdaju, osobito nakon početka rata u Ukrajini. Razlog je, navode stručnjaci, sigurnost.

Ta se rezidencija nalazi se u šumovitom, izoliranom području, daleko od urbanih zona i izložene obale kao u Sočiju. Systema je dokumentirala da je oko kompleksa postavljeno najmanje 12 protuzračnih sustava, što upućuje na pojačanu zaštitu od ukrajinskih dronova i projektila. Za razliku od Valdaja, Bočarov Ručej u Sočiju smatra se previše otvorenim, dok bi u Moskvi opsežne sigurnosne mjere privukle neželjenu pažnju.

Kremlj nije samo prikrivao lokacije, nego je objavljivao stare snimke predstavljajući ih kao nove. Systema je otkrila da je najmanje pet sastanaka koje je Kremlj predstavio kao aktualne u proljeće zapravo snimljeno mjesecima ranije. Ista praksa nastavljena je i ove godine, što otvara pitanje u kojoj se mjeri manipulira informacijama o Putinovim aktivnostima.

Iako su novinari Systeme poslali detaljan upit Kremlju i državnoj televiziji VGTRK, odgovor nisu dobili. Kremlj se do danas nije službeno očitovao o otkrićima, iako je ranije glasnogovornik Dmitrij Peskov tvrdio da nikakve identične kancelarije ne postoje.

Istraga Radija Slobodna Europa sada potvrđuje upravo suprotno: Putin koristi tri gotovo identične prostorije, a Kremlj godinama prikriva stvarne lokacije predsjednikovih aktivnosti. Nalazi ukazuju na visoku razinu tajnosti i namjerne manipulacije informacijama namijenjenima ruskoj javnosti i međunarodnoj zajednici.