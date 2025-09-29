Prvi put progovorio osumnjičeni za nestanak Maddie: "Želim da prestanu s hajkom i vrate mi život"

Oslobođeni osumnjičenik u slučaju Madeleine McCann prvi je put javno progovorio nakon puštanja na slobodu.

Riječ je o 49-godišnjem Christianu B., čiji se puni identitet, prema strogim njemačkim zakonima o privatnosti, ne smije objaviti.

U intervjuu za Sky News, Christian B. napao je tužitelja Hansa Christiana Woltersa koji ga već godinama povezuje s otmicom i ubojstvom Madeleine.

"Želim da mi vrate moj život"

Osumnjičenik je, prema pisanju britanskih medija, prešao više od 150 kilometara od tajne adrese kako bi stigao u Woltersov ured, ali mu ulazak nije bio dopušten.

"Želim da prestanu s ovom hajkom protiv mene i da mi vrate moj život. Ne osjećam se slobodno. Nosim narukvicu za praćenje, a policija me prati 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu", rekao je Christian B.

Njemački tužitelj Wolters više je puta tvrdio da posjeduje dokaze da je Christian B. oteo i ubio Madeleine, koja je 2007. nestala iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz. Međutim, priznaje da nema dovoljno dokaza da ga formalno uhiti ili optuži.

Christian B., koji je prije dva tjedna odslužio kaznu za silovanje, tvrdi da ga progon medija uništava i da je za to odgovoran sam tužitelj. "Odbio je razgovarati sa mnom, a njegovom zamjeniku sam rekao da trebam pomoć da vratim svoj život. Rekli su mi da ništa ne mogu učiniti jer sam osuđen, odslužio kaznu i sada više nisam njihova briga", kazao je.

Nikad nije bio uhićen niti ispitan zbog nestanka Madeleine McCann

Osim što nosi elektroničku narukvicu kojom se nadzire njegovo kretanje, oduzeta mu je putovnica, a obvezan je redovito se javljati službenicima za uvjetni otpust.

Christian B. nikada nije bio uhićen, optužen niti ispitan od strane njemačkih vlasti u vezi s Madeleine, a odbio je razgovarati i s britanskom te portugalskom policijom koje su uključene u istragu. Na izravno pitanje je li djevojčicu oteo i ubio, odgovorio je: "Moji odvjetnici su mi rekli da ne smijem ništa govoriti o toj temi i, nažalost, moram se toga pridržavati".

Nakon što je 17. rujna izišao iz zatvora, njegov ga je odvjetnik Friedrich Fulscher odvezao u Neumünster, sjeverno od Hamburga, gdje je privremeno smješten u objekt u vlasništvu lokalnih vlasti. Međutim, novinari su ubrzo otkrili njegovu adresu, što je izazvalo ogorčenje mještana, zabrinutih zbog njegovih ranijih osuda za seksualne zločine nad djecom.

Unatoč strogim njemačkim zakonima o privatnosti, lokalne skupine počele su na internetu objavljivati njegove fotografije, opravdavajući to tvrdnjom da javnost ima pravo znati tko je on i kako izgleda.

Policija intervenirala da bi spriječila nerede

Pojavile su se brojne glasine – da je viđen u blizini škola, u pizzeriji, no mnoge od tih tvrdnji kasnije su se pokazale upitnima. Prema navodima izvora bliskog njegovoj obrani, jedine prilike kada je napustio stan bile su da riješi pitanje mobitela i jednom da ode na večeru.

Napetost u gradu rasla je iz dana u dan. U jednoj od grupa raspravljalo se o okupljanju ispred gradske vijećnice, što je dovelo do dolaska policijskih kombija kako bi spriječili nerede. U međuvremenu su pojedinci javno objavljivali adrese za koje su vjerovali da pripadaju njemu, a iz grupa su izbačeni svi s engleskim prezimenima, jer su ih smatrali novinarima.

Poriče povezanost s nestankom Madeleine McCann

Policija ga je zatim preselila iz Neumünstera, a mediji prenose da je kasnije viđen u jednom hotelu u drugom, neimenovanom gradu.

Tužitelj Wolters potvrdio je da je bio obaviješten o pokušaju Christiana B. da ga posjeti u uredu u Braunschweigu, no odbio ga je primiti.

Christian B. i dalje poriče bilo kakvu povezanost s nestankom Madeleine McCann.