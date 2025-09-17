Bizaran ispad glavnog osumnjičenog u slučaju nestale djevojčice: "Svinje jedu ljudsko meso"

Njemačke vlasti potvrdile su da više nemaju zakonsku osnovu za zadržavanje u zatvoru Christiana Brücknera (49), glavnog osumnjičenog u slučaju nestanka Madeleine McCann.

On bi u srijedu trebao napustiti zatvor u Sehndeu, na sjeveru Njemačke, nakon što je odslužio kaznu za silovanje tada 72-godišnje Amerikanke u Portugalu 2005. godine.

Zločin se dogodio u Praia da Luz, istom turističkom mjestu na jugu Portugala iz kojeg je Madeleine nestala 18 mjeseci kasnije.

Istraga traje već 17 godina

Njemačko tužiteljstvo i dalje Brücknera smatra glavnim osumnjičenim te vodi istragu kao slučaj ubojstva. Britanska policija ga također tretira kao osumnjičenog, no njihova istraga i dalje se vodi kao slučaj nestale osobe.

Madeleine je nestala 3. svibnja 2007., dok je s roditeljima bila na odmoru u Portugalu. Nestala je iz apartmana u prizemlju dok su njezini roditelji večerali u obližnjem restoranu.

"Vjerujemo da je on odgovoran za nestanak Madeleine McCann i da ju je ubio", izjavio je Hans Christian Wolters, glavni njemački istražitelj u slučaju.

Christian Brückner Foto: Afp

Strah od bijega

Tužitelji su zatražili da Brückner nakon izlaska nosi elektroničku narukvicu te da mu se oduzme putovnica kako bi se spriječio mogući bijeg iz zemlje. Još nije jasno hoće li sud odobriti te mjere, piše The Guardian.

Njemačka policija istražuje Brücknera od 2017., a protiv njega postoji niz posrednih dokaza – od signala mobitela registriranog u vrijeme i na mjestu nestanka, do svjedočanstava troje ljudi kojima je navodno priznao zločin.

Mračna prošlost

Brückner je živio u Algarveu od 1995. do 2007., gdje je radio u Praia da Luz, uključujući i poslove održavanja bazena. Njegova kriminalna prošlost uključuje presude za spolne delikte nad djecom, trgovinu drogom, provale i krađe.

Njemačka policija identificirala ga je kao osumnjičenog 2020. godine, nakon što je TV emisija o kriminalu ponovno otvorila pitanje Madeleineina nestanka.

Prošle godine sud u Braunschweigu oslobodio ga je optužbi za niz drugih navodnih seksualnih zločina počinjenih između 2000. i 2017.

Šutnja obrane i odbijen zahtjev

Brücknerov odvjetnik Friedrich Fülscher poručio je da se ni on ni njegov klijent neće obraćati medijima nakon izlaska iz zatvora. Britanska policija potvrdila je da je Brückner odbio njihov zahtjev za razgovor.

"Zahtjev je odbio osumnjičeni, no Metropolitanska policija će i dalje nastaviti pratiti sve izvedive tragove", izjavio je Mark Cranwell, viši istražitelj londonske policije.

Kontroverza oko otplate kazne

Iako je Brückner nakon odslužene kazne trebao ostati u zatvoru do siječnja 2026. zbog neplaćene novčane kazne, oslobođen je jer je tu kaznu od 1.447 eura umjesto njega platila bivša policajka koja je radila na njegovom slučaju. Kasnije je priznala da je to bila "pogreška".

The Sun piše o novom dokumentarnom filmu "Madeleine McCann: Potraga za glavnim osumnjičenikom" u kojem je govorio novinar Rob Hyde, koji Brücknera prati otkako su ga 2020. imenovali glavnim osumnjičenikom.

Hyde je između ostalog razgovarao i s Brücknerovim kolegom koji se prisjetio kako je Nijemac planuo od bijesa kad je na televiziji ugledao prilog o Madeleine McCann.

"Djevojčica je mrtva", povikao je navodno Brückner kad se djevojčica pojavila na ekranu. Zatim je dodao još jedan bizaran komentar: "Svinje mogu jesti ljudsko mesto".

Hyde je također dodao da je Brückner "uvijek je uokolo hodao u sakou, družio se sa sitnim kriminalcima i ljudima iz niskih slojeva društva" te da je "želio izgledati kao važna osoba".