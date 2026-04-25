Promjena struja u SAD-u? Republikanci imaju novu taktiku za izbore: "Iranci su spremni pričekati"

Na zatvorenom sastanku ovog tjedna s vodećim konzervativnim dužnosnicima kampanje, Trumpovi politički savjetnici, uključujući šeficu kabineta Bijele kuće Susie Wiles, političkog direktora Jamesa Blaira i dugogodišnjeg anketara Tonyja Fabrizia predstavili su plan prema kojemu bi kandidati trebali promovirati niže poreze i politike borbe protiv inflacije, prema navodima četiri osobe upoznate sa sastankom.

No, republikanci žele izbjeći da sam Trump bude u središtu kampanje, jer se stratezi brinu da bi njegova posrnula popularnost mogla naštetiti kandidatima u konkurentnim utrkama za Kongres. Trumpova stranka suočava se s teškom borbom za zadržavanje većine u Zastupničkom domu, a sve je veći rizik od gubitka kontrole nad Senatom.

Među nekima raste i zabrinutost da Trumpovo predsjedništvo i politički utjecaj ostaju bez goriva, prema navodima više izvora, piše Reuters. Trump se čini zaglavljenim u pat-poziciji s Iranom, a i vojni i diplomatski napori nisu uspjeli ostvariti denuklearizaciju Irana i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon dva mjeseca rata. Rastuće cijene goriva prijete neutraliziranjem novih poreznih politika iz republikanskog zakona "One Big Beautiful Bill Act", glavnog zakonodavnog postignuća Trumpovog drugog mandata.

Donald Turmp u Ovalnom ured u s J.D. Vanceom i Marcom Rubiom Foto: Afp

Samo 36 posto Amerikanaca odobrava Trumpov rad, što je najniža razina u njegovom trenutnom mandatu. Mnogi Amerikanci, uključujući neke republikance, zabrinuti su zbog temperamenta i mentalnog stanja 79-godišnjeg predsjednika, nakon niza ispada.

"Demokrati će pokušati nacionalizirati izbore i reći da smo Trumpov pečat", rekao je Reutersu jedan politički strateg iz Trumpovog kruga. "Moramo se izvući iz toga i pokazati slučaj po slulčaj zašto smo bolji izbor."

Njegova administracija još uvijek vjeruje da je Trump "najbolji pokretač" izlaznosti konzervativnih birača na međuizborima te da republikanski kandidati s nestrpljenjem traže njegovu podršku.

"Predsjednik mira" gubi birače, ali ne i zastupnike

Neki republikanski insajderi ističu da su međuizbori još mjesecima daleko i da se mnogo toga može promijeniti prije otvaranja birališta. Ako se rat s Iranom uspori, cijene goriva mogle bi pasti, a inflacija bi se mogla smanjiti.

"Panika je zbog toga što ljudi trenutno gledaju na stvari, ali mislim da je ključno projicirati gdje bi to moglo biti tijekom ljeta, a to je još uvijek vrlo promjenjivo“, rekao je David McIntosh, predsjednik Trumpu naklonjenog Kluba za rast.

Uoči izbornog ciklusa, republikanci su planirali promovirati Trumpa kao predvodnika stranke i kao osobu koja je, prema svojoj često ponavljanoj frazama, pretvorila SAD u "najbolju zemlju na svijetu". Wiles je u prosincu rekla da će republikanci preokrenuti tradicionalni međuizborni priručnik stavljanjem Trumpa "na glasački listić", umjesto da drže aktualnog predsjednika na distanci.

Donald Trump Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein/via Guliver

Sada, kažu, taj je plan manje privlačan. Republikanci će nastojati naglasiti lokalna pitanja, a ne odanost predsjedniku, dodali su.

"Politika se promijenila", rekla je još jedna od osoba upoznatih sa sastankom. "U siječnju je nacionaliziranje utrke oko njega imalo određenog smisla. Birači ne osjećaju da predsjednik čini dovoljno da im pojeftini život, ali još uvijek vjeruju da to republikanci žele učiniti", rekla je.

Niska podrška Trumpu, međutim, mogla bi demokratima dati plodno tlo za vezivanje republikanskih kandidata uz predsjednikove slabosti, zbog čega su neki konzervativni kampanjski operativci skeptični prema političkom pristupu Bijele kuće.

Nakon što je 2024. godine vodio kampanju kao kritičar "glupih ratova" i predstavljao se kao "predsjednik mira", Trump sada nadgleda najveću američku vojnu operaciju od invazije na Irak 2003. godine.

Trumpova odluka u utorak da na neodređeno vrijeme produži ono što je izvorno bilo dvotjedno primirje široko je protumačena kao povlačenje, s obzirom na to da Teheran zadržava kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i predanost nuklearnom programu.

"Iranci misle da je Trumpova tolerancija za ekonomsku i političku cijenu ograničena", rekao je Aaron David Miller, stručnjak u Carnegie Endowment for International Peace. "Spremni su pričekati da ode."