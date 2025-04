Papa Franjo preminuo je na Uskrsni ponedjeljak nakon 12 godina pontifikata.

U Vatikanu je bila reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac koja je razgovarala don Markom Đurinom, rektorom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.

Đurin je ispričao da je vijest o papinoj smrti sve potresla, pogotovo nakon njegovog iznenadnog pojavljivanja pred javnosti u nedjelju.

Rekao je da je stiglo puno hrvatskih hodočasnika i turista koji su u nedjelju došli vidjeti papu nakon mjeseci bolesti.

"Sada pratimo papu u našim molitvama, molimo se da Gospodin bude milostiv i da ga primi u svoje kraljevstvo", poručio je.

"Pamtim ga kao velikog čovjeka vjere koji je vodio Crkvu u jednom zahtjevnom razdoblju. Bio je neposredan u toj svojoj jednostavnosti i poniznosti. Bio je velikan Crkve. Imao sam ga priliku prošle godine upoznati kada su ovdje stigli naši nogometaši. Bio je jednostavan u svom pozdravu, spontan i simpatičan".

Krajem godine izašle su nove upute za papin ispraćaj, koje su bile puno jednostavnije nego prijašnjih godina, a pokazale su još jednom papinu skromnost.

Đurin je rekao da je točno to bilo u njegovom duhu. "On je htio na to staviti naglasak, da to bude jednostavan pokop vjernika koji je vođa Crkve, ne nekog svjetskog moćnika", rekao je.

Papa je također rekao da ne želi biti pokopan u kripti bazilike nego u bazilici svete Marije Velike. Iako to nije standardna procedura, u povijesti je već bilo nekoliko papi koji su istu odluku donosili, objasnio je Đurin.

