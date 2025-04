Bivši veleposlanik pri Svetoj stolici za Dnevnik Nove TV o papinoj smrti: "Ovo će se dogoditi prvi puta nakon 350 godina..."

Emilio Marin, bivši hrvatski veleposlanik prije svega kaže da je u Vatikanu sada velika zatečenost, jer nitko ovo nije očekivao, osobito jer je papa jučer viđen u javnosti, na Trgu svetog Petra i na balkonu bazilike.

"Po protokolu koji je dosadašnji papa nešto sam modificcirao, u domu Svete Marte, gdje je papa do sada živio, bit će održan jedan ritus koji predviđa liturgijsko utvrđivanje smrti. Kardinal kamerlingo predsjeda tim ritusom, a on je osoba koja osigurava kontinuitet od smrti jednog do izbora novog pape", objašnjava Emilio Marin.

Bivši veleposlanik objašnjava kako će se papa položiti u lijes u tom domu svete Marte, a što se zapravo razlikuje od dosadašnje prakse kad je papa bio prvo izložen na odru u bazilici svetog Petra, a tek onda polagan u lijes. Nakon ovoga slijedi organizacija samog pogreba koji je šest ili sedam dana nakon smrti.

Emilio Marin i Lina Dollar Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje što je papa sam promijenio u načinu na koji će ga sahraniti, Emilio Marin govori da su to ove promijene u ritusu i izlaganju na odru, ali još jedna stvar.

"Prvi put nakon 350 godina papino tijelo neće biti pokopano u kripti u bazilici svetog Petra u Vatikanu, već će biti pokopan u bazilici svete Marije Velike koja je izgleda bila njegova omiljena crkva u Rimu gdje je nakon svakog svojeg putovanja odlazio položiti cvijeće", podsjeća Emilio Marin.