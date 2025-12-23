Razbijen kult, policija uhitila petorku: Držali jezive obrede, žrtvovali životinje i drogirali sljedbenike

Španjolska nacionalna policija razotkrila je skupinu na Kanarskim otocima koja je kroz rituale pod okriljem religije vršila psihološku kontrolu nad sljedbenicima, naplaćujući velike svote novca za obrede koji su uključivali žrtvovanje životinja i konzumaciju opasnih supstanci, priopćile su vlasti u utorak.

Četiri osobe uhićene su na Tenerifima, a jedna u Las Palmasu de Gran Canaria, zbog sumnje na udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, zlostavljanje životinja, prijevaru, nanošenje tjelesnih ozljeda, kaznena djela protiv javnog zdravlja i krivotvorenje dokumenata, navodi se u priopćenju policije.

Vođe skupine ciljale su ranjive osobe te njima manipulirale obmanom i usađivanjem straha, uključujući navodne duhovne prijetnje, pokazala je istraga.

Članovi su plaćali velike iznose za rituale koji su im navodno trebali donijeti osobnu korist, duhovnu zaštitu ili izlječenje od bolesti.

Tijekom obreda sudionici su žrtvovali domaće životinje i konzumirali tvari opasne po zdravlje, uključujući buniku, kokain i druge halucinogene, priopćila je policija.

Vlasti su naglasile da je uporaba tih supstanci predstavljala ozbiljan rizik za sudionike, javlja Euronews.

Psihološka kontrola koju je provodio vođa kulta bila je toliko snažna da je nekoliko bivših sljedbenika nakon izlaska iz skupine moralo potražiti psihijatrijsko liječenje, navela je policija.

Osumnjičeni su se u četvrtak pojavili pred sudom. Sudac je odredio istražni zatvor za vođu skupine, dok su ostali pušteni na slobodu uz mjere opreza.

Santerija je afrokaripska religija koja kombinira zapadnoafrička vjerovanja naroda Yoruba s elementima rimokatoličanstva, a na zapadu je proširena kroz trgovinu robljem. Iako je sama religija legitimna duhovna praksa s milijunima sljedbenika, vlasti su istaknule da je ova skupina djelovala kao kriminalna organizacija koja je duhovna uvjerenja iskorištavala radi financijske koristi.

Španjolska nacionalna policija upozorila je na opasnost koju predstavljaju ovakve organizacije, koje se pod krinkom duhovnosti bave kaznenim djelima i ostvarivanjem financijske dobiti.