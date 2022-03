Već je 34. dan ruske invazije na Ukrajinu, a u Istanbulu su za danas završeni pregovori ruske i ukrajinske delegacije, i to, kako se čini, konstruktivno.

Završeni pregovori u Istanbulu.

Rusija najavila smanjivanje vojnih aktivnosti oko Kijeva.

Čeka se razgovor Macrona i Putina.

U napadu na upravnu zgradu u Mikolajivu troje mrtvih.

Kupci plina mogu kupiti rublje na moskovskoj burzi.

Ruski ministar obrane poručio da Rusija kreće na primarni cilj.

Rusija tvrdi da Roman Abramovič nije otrovan.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

15:32 Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski izjavio je da prijedlozi Kijeva Moskvi na pregovorima u Istanbulu uključuju onaj da se Rusija neće protiviti pridruživanju Ukrajine Europskoj uniji.

15:28 Ruska raketa koja je danas pogodila zgradu regionalne uprave u južnom ukrajinskom lučkom gradu Mikolajvu poginulo je najmanje sedam osoba, a 22 su ozlijeđene, rekao je Volodimir Zelenski.

"Kako doznajemo, sedam osoba je poginulo, 22 su ranjene, a ljudi i dalje prolaze kroz ruševine. U Mikolajevu nije bilo vojnih ambicija, ljudi u Mikolajevu nisu predstavljali nikakvu prijetnju Rusiji. Pa čak i tada, kao i svi Ukrajinci, postali su mete ruskih trupa", rekao je ukrajinski predsjednik.

Vitalij Kim, guverner Mikolaiva, rekao je da su deseci ljudi uspjeli pobjeći iz zgrade prije nego što je pogođena.

15:24 Naime, nakon što je rusko ministarstvo obrane u utorak objavilo da je odlučilo "drastično smanjiti neprijateljstva" u smjeru Kijeva i Černihiva, SAD već promatra ta kretanja - dolazi velika promjena strategije, navode dvojica visokih američkih dužnosnika, piše CNN.

Rusija počinje povlačiti neke snage, uključujući taktičke grupe ruskog bataljuna (BTG) koje napuštaju okolna područja oko glavnog grada Ukrajine. Ruske snage se sada povlače u nekim područjima sjevera da bi se usredotočile na dobitke na jugu i istoku.

SAD procjenjuje da će Rusija pokriti njihovo povlačenje zračnim i topničkim bombardiranjem glavnog grada, rekao je jedan od dužnosnika. Američki dužnosnici upozoravaju da bi Rusija uvijek mogla ponovno preokrenuti ako uvjeti bitke dopuštaju.

Po mišljenju SAD-a, ovo nije kratkoročna prilagodba pregrupiranju, već dugoročni potez jer se Rusija suočava s neuspjehom napredovanja na sjeveru.

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe kaže da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao tražiti da Ukrajinu podijeli na dva dijela – poput Sjeverne i Južne Koreje.

Šef ukrajinske obrambene obavještajne agencije, rekao je da su ruske operacije oko Kijeva propale i da je sada nemoguće da ruska vojska zbaci ukrajinsku vladu. Putinov je rat sada bio usmjeren na jug i istok zemlje, rekao je.

15:12 Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov danas je za američku televiziju PBS rekao da "nitko" ne razmišlja o korištenju nuklearnog oružja.

Upitan je je li Putin ranije sugerirao da će upotrijebiti nuklearno oružje ako se treća strana umiješa u sukob u Ukrajini, Peskov je rekao: "Ne. Mislim da nije. Ali on je bio prilično hrabar govoreći ne 'miješaj se, ako se miješaš, imamo sve mogućnosti da to spriječimo i kaznimo sve one koji će se miješati'."

Glasnogovornik Kremlja je dodao i da "nitko ne razmišlja o korištenju, pa čak ni o ideji korištenja nuklearnog oružja."

Peskov se dotaknuo i komentara američkog predsjednika Joea Bidena o ruskom čelniku te ih je okarakterizirao kao "prilično alarmantne".

"Prije svega, to je osobna uvreda i teško se može zamisliti mjesto za osobnu uvredu u retorici političkog čelnika, a posebno političkog čelnika najveće zemlje na svijetu, Sjedinjenih Američkih Država. Stoga nam je jako žao", dodao je.

"Njegova izjava o tome ne bi li Putin trebao ili bi trebao biti na vlasti u Rusiji je naravno neprihvatljiva. Nije na predsjedniku Sjedinjenih Država da odlučuje tko će biti, a tko predsjednik Rusije, o tome odlučuje narod Rusije tijekom izbora", objasnio je.

15:08 Velika Britanija ulazi u "novu fazu" opskrbe Ukrajine vojnom opremom budući da osigurava komplet koji će pomoći braniteljima zemlje da povrate teritorij od posrnulih ruskih osvajača, rečeno je vladi.

Downing Street je odbio kazati koja će nova oprema biti poslana vladi predsjednika Volodimira Zelenskog, ali je naznačio da neće uključivati ​​tenkove ili drugi materijal koji bi mogao eskalirati krizu budući da ga Moskva smatra ofenzivnom, a ne obrambenom.

No, službeni glasnogovornik Borisa Johnsona rekao je da Velika Britanija "razmatra sve moguće opcije kada je u pitanju osiguravanje da ukrajinska vlada ima ono što im je potrebno za obranu".

15:00 Šef ruskog izaslanstva Vladimir Medinski po završetku nove runde pregovora u Istanbulu rekao je da su pregovori bili konstruktivni. Rusija je najavila da će drastično smanjiti svoje vojne aktivnosti u blizini Kijeva i Černihiva kako bi se stvorili uvjeti za daljnji dijalog, a nakon što su za danas završeni mirovni pregovori u Istanbulu koji su, kako se čini, postigli određeni napredak, javlja The Independent.

14:30 Tijekom dana se očekuje razgovor francuskog i ruskog predsjednika Emmanuela Macrona i Volodimira Zelenskog.

14:00 Završen je sastanak ukrajinskih i ruskih pregovarača u Istanbulu o okončanju rata, priopćilo je ukrajinsko veleposlanstvo u Turskoj. Razgovori su trajali gotovo četiri sata s povremenim prekidima.



