Danas je 27. dan ruskog napada na Ukrajinu. 36-satni policijski sat je u tijeku, a ukrajinski predsjednik je pozvao Italiju da zamrzne svu imovinu ruske elite i proglasi potpuni trgovinski embargo, uključujući naftu.

Baltičke zemlje planiraju zabraniti ruskim brodovima ulazak u njihove luke

Navodno je zaustavljen četvrti pokušaj ubojstva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog

U blizini nuklearne elektrane u Černobilu izbilo je više požara

Kremlj je opovrgnuo tvrdnje da planira cyber napad

Zemlje članice Europske unije (EU) nisu uspjele postići dogovor oko sankcija protiv uvoza energenata iz Rusije.

Oko 15.300 ruskih vojnika sada je ubijeno od početka rata, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane

Ruske snage prisilno su deportirale 2389 djece iz Donjecka i Luganska u Ukrajini

18:04 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da narod Ukrajine trpi živi pakao te upozorio da situacija iz sata u sat postaje sve destruktivnija i nepredvidljivija, piše BBC. "Nastavak rata u Ukrajini moralno je neprihvatljiv, politički neobranjiv i vojno besmislen... Vrijeme je da se sada prestanu borbe i da se miru pruži prilika", kazao je.

SAD tvrdi da ima dokaze o počinjenim ratnim zločinima

17:56 Sjedinjene Države imaju "jasne dokaze" da su ruske snage "namjerno gađale civilnu infrastrukturu, bolnice i skloništa", rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik. Navodi da su vidjeli "naznake ponašanja ruskih snaga na terenu koje bi također predstavljalo ratne zločine", piše CNN.

"Administracija američkog predsjednika Joea Bidena pomaže u pružanju dokaza brojnim istragama koje su u tijeku o tome čini li Rusija ratne zločine", rekao je. "Vidimo jasne dokaze da oni čine ratne zločine kroz neselektivne i namjerne napade na civilne ciljeve i narod Ukrajine", dodao je.

17:39 Ukrajinska novinarka koju su oteli ruski špijuni puštena je na slobodu, navodi Hromadske Int. Viktoriju Roščinu su, kako su napisali, oteli pripadnici ruske federalne službe sigurnosti (FSB) nakon što je na njezin automobil pucano ranije ovog mjeseca. "Naša novinarka puštena je iz ruskog zarobljeništva. Sada je na putu za svoj rodni grad Zaporižiju. Uhvaćena je 15. ožujka u okupiranom Berdjansku", napisali su.

Our journalist Victoria Roshchyna was released from Russian captivity. Now she is on her way to her hometown, Zaporizhzhia. She was captured on March 15 in the occupied Berdyansk pic.twitter.com/cwSt0A38sx — Hromadske Int. (@Hromadske) March 22, 2022

117 djece poginulo, 155 ranjeno

17:29 Pojavile su se snimke izgorjele škole uništene ruskim bombardiranjem u Harkivu. Dužnosnica ukrajinske vlade Emine Džepar uz snimku je napisala: "Ovo je jedna od škola koju su potpuno uništili ruski okupatori. Rusija želi ostaviti ukrajinsku djecu bez budućnosti".

Ranije danas ukrajinski parlament potvrdio je da je do 22. ožujka 117 djece poginulo, a 155 ih je ozlijeđeno. Najveći broj žrtava zabilježen je u Kijevu, Harkovu i Černihivu.

16:58 Najmanje jedna osoba je poginula nakon što su bespilotne letjelice napale znanstveni institut u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu. Vojni spasioci su s mjesta događaja uklonili tijelo prekriveno crnom folijom, dok se dim dizao iz zgrade od sedam katova u Institutu za supertvrde materijale na sjeverozapadu Kijeva. Institut je dio Nacionalne akademije znanosti Ukrajine.

Obavještajni dužnosnik ruskog ministarstva obrane rekao je da su tri osobe ubijene, ali nema druge potvrde o žrtvama, piše The Guardian. "Oružane snage Ruske Federacije koristile su dronove Orlan, od kojih je jedan bacio bombu, uslijed čega je došlo do požara u prostorijama. Kasnije su se pojavila još dva drona koji su također pokušali baciti bombe, oboreni su. Ovdje je nekada bila industrijska radionica, civilna ustanova. Bez vojske", rekao je.

Rusija optužena za uporabu bijelog fosfora

16:41 Zamjenik kijevskog načelnika policije optužio je ruske snage da koriste bijeli fosfor u gradu Kramatorsku, koji se nalazi u sjevernom dijelu Donjecka, piše Sky News. Oleksij Bilošicki je na društvenim mrežama podijelio snimku tvari koja ispušta bijeli dim u zrak dok je gorio na tlu.

"Još jedna upotreba fosfora u Kramatorsku", napisao je. Bijeli fosfor je otrovna tvar, samozapaljiva u interakciji s kisikom. Proizvodi se od stijena koje sadrže fosfate i koristi se u proizvodnji gnojiva, aditiva za hranu i sredstava za čišćenje.

Another evidence of phosphorus bombs used by russian invaders. In Kramatorsk this time #WarCrimes pic.twitter.com/RbJyYhLKe0 — Oleksiy Biloshytskiy (@Biloshytsky) March 22, 2022

15:16 Volodimir Zelenski je pozvao Italiju da zamrzne svu imovinu ruske elite i proglasi potpuni trgovinski embargo, uključujući naftu.

"Znate vrlo dobro tko naređuje vojnicima da idu u rat i tko to propagira. Gotovo svi oni koriste Italiju kao mjesto za odmor. Nemojte biti odmaralište za ubojice", pozvao je zastupnike.

"Zamrznite svu njihovu imovinu, račune i jahte. Zamrznite svu imovinu onih koji imaju utjecaj, neka je iskoriste za mir. Podržite sankcije Rusiji, puni trgovinski embargo, počevši od nafte."

Volodimir Zelenski u talijanskom parlamentu (Foto: Afp)

15:15 Državna služba za hitne slučajeve je objavila da su Rusi granatirali dječju bolnicu u Severdonjecku u Luganskoj oblasti. Zapalio se krov bolnice. Evakuirano je sedmero djece i 15 odraslih.

⚡️State Emergency Service: Russians shell children’s hospital in Severdonetsk, Luhansk Oblast.



The hospital's roof caught fire. Seven children and 15 adults were evacuated, the State Emergency Service reported on March 22. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 22, 2022

