Rusija već 34. dan napada Ukrajinu, ali ukrajinska vojska se ne predaje. Pregovori se nastavljaju u Turskoj, a Rusija priprema mjere ograničenja za stanovnike "neprijateljskih zemalja".

7:56 Plaćenici ruske skupine Wagner raspoređeni su na istoku Ukrajine, objavilo je u ponedjeljak britansko ministarstvo obrane koje ocjenjuje da bi oko 1000 boraca te paravojne skupine moglo biti raspoređeno u zemlji.

07:11 Nećemo koristiti nuklearno oružje u slučaju poraza u Ukrajini. Rusija bi nuklearno oružje upotrijebila samo kada bi postojala prijetnja opstanku zemlje, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za PBS NewsHour.

