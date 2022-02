Treći dan rata u Ukrajini počeo je dramatičnim obraćanjem predsjednika Volodimira Zelenskog i novim napadima na Kijev i niz drugih gradova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u dramatičnom je obraćanju istaknuo da se sada odlučuje o sudbini Ukrajine. Vijeće sigurnosti UN-a nije izglasalo rezoluciju o invaziji na Ukrajinu jer je Rusija stavila veto. Teške borbe vode se u Kijevu i nizu drugih gradova.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

2:06 Državna služba za posebne komunikacije Ukrajine izvještava da Rusi granatama napadaju elektranu CHP-6 u Troješčini, sjeverno od Kijeva. Ovo je drugi put u posljednja 24 sata da su ruske snage pokušale uništiti elektranu. Ukrajinska vojska odbija napade.

2:03 Lokalni mediji pišu da su se ruski diverzanti obukli u uniforme ukrajinske policije i pucali na vojnike na kontrolnoj točki kod Vasilkova. Odmah nakon toga tu je točku prošao kamion s ruskim vojnicima. Vodi se teška borba.

#Russian saboteurs dressed in uniform of the National Police and shot Ukrainian soldiers at a checkpoint near #Vasilkov, - the command of the Armed Forces of #Ukraine.



Immediately after that a group of Russian military in a truck came in.



There is a heavy fight going on. — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

2:01 UN predviđa da bi do pet milijuna Ukrajinaca moglo pobjeći u okolne zemlje. Najmanje 100.000 ljudi već je raseljeno zbog ruske invazije, a otprilike polovica ih je otišla u posljednjih 48 sati.

Poljska, Moldavija, Rumunjska, Mađarska i Slovačka već su prijavile da Ukrajinci prelaze njihove granice. Poljske vlasti kažu da je 35.000 ljudi ušlo u Poljsku od četvrtka, u blizini graničnih prijelaza stvarali su se dugi redovi.

Poljska je rekla da je spremna primiti do milijun ukrajinskih izbjeglica. UN je upozorio da bi gotovo tri puta veći broj u idućim danima mogao biti upućen samo u Poljsku.

1:39 Ukrajinske oružane snage izvijestile su o teškim borbama oko Vasilkiva, grada koji se nalazi u blizini Kijeva. Navode i da ruske snage napreduju prema Kijevu i sa sjevera i sa istoka.

Zelenski videom s ulica Kijeva demantirao glasine: "Svi smo ovdje, branimo Ukrajinu"

Ukrajina bilježi povećanu radijaciju nakon ruskog zauzimanja nuklearke u Černobilu

1:11 Lokalni mediji javljaju da se u Kijevu čulo nekoliko snažnih eksplozija.

1:00 Ukrajinska protuzračna obrana oborila je ruski zrakoplov Suhoj Su-25 i helikopter u Donbasu, objavila je Državna agencija za specijalne komunikacije. Također, oboren je i ruski transportni avion Iljušin Il-76 koji je prevozio padobrance. Srušen je blizu grada Vasilkiva južno od Kijeva, rekao je ukrajinski general Valerij Zalužnij. Zrakoplov je mogao nositi gotovo 150 vojnika.

00:50 Stanovnici Černihiva noć provode u skloništu. Dok vani bjesne zračni napadi, oni pjevaju ukrajinsku himnu.

People in one of the #Cherkasy shelters sang the anthem of #Ukraine during the air raid🇺🇦



Does Putin really expect to defeat this nation? Never! Слава Україні!pic.twitter.com/AUksfQNW8p — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

00:47 Zelenski je u svom večerašnjem obraćanju između ostaloga optužio Rusiju da napada "dječje vrtiće i civilnu infrastrukturu". Više detalja doznajte >> OVDJE.

00:44 Mađarska se u petak navečer ponudila za domaćina mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto to je ponudio svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu i šefu kabineta ukrajinskog predsjednika Andriju Jermaku.

"Predložio sam pregovore u Budimpešti, sigurnom mjestu za obje delegacije", objavio je Szijjarto na Facebooku. "Zahvalili su mi i rekli da će razmotriti ponudu".

00:32 Jedanaest članica UN-ovog Vijeća sigurnosti, od njih ukupno petnaest, glasovalo je za prijedlog da se osudi ruska agresija nad Ukrajinom, ali unatoč tomu, veto predstavnika Rusije blokirao je izglasavanje mjere. Predstavnici Kine, Indije i UAE-a ostali su suzdržani. Više čitajte >>OVDJE.

#UPDATE Eleven of the UN Security Council's 15 members voted for the motion to condemn Russia's 'aggression' against Ukraine, but Russia's veto blocks the measure



China, India and the UAE abstained pic.twitter.com/rcgXDT0tgX — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

00:25 Ukrajinski predsjednik zatražio je od izraelskog premijera Naftalija Bennetta da posreduje u pregovorima o primirju s Rusijom, prenosi ukrajinski ambasador u Izraelu. "Naš predsjednik vjeruje kako je Izrael jedina demokratska država koja ima dobre međunarodne odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom što bi moglo biti korisno za provođenje pregovora“, kazao je ambasador Jevgen Korničuk.

Dodao je i kako je Jeruzalem bolja opcija od Minska, u kojemu su održani prethodni pregovori, jer je Bjelorusija „preblizak saveznik Rusije“ te jer Ukrajina „ne vjeruje u legitimitet“ trenutnog bjeloruskog vođe Lukašenka. Kada je u pitanju izraelski odgovor, Korničuk tvrdi kako "nije potvrđeno, niti opovrgnuto, već se prijedlog razmatra“, te inzistira da je to pozitivan znak.

00:08 Ukrajina kontrolira polovicu Melitopolja, a druga polovica je pod kontrolom ruskih vojnika, objavili su iz ureda predsjednika.

VIDEO Bombe i dječji plač: Pogledajte jezivi trenutak napada ruskog aviona

Zelenski optužio Ruse da su napali i - dječji vrtić: "Kakav je ovo rat protiv ukrajinske djece? Jesu li i ona neonacisti?"

23:44 Ukrajinski mediji izvješćuju da se u Kijevu čuje pucnjava.

23:27 Predsjednik Zelenski se večeras obratio javnosti: "Ova noć će biti najteža. Moramo se oduprijeti. Noć će biti jako teška, ali stići će i zora. Ova noć će biti teža od dana. Mnogi gradovi naše države su na udaru: Černihiv, Sumi, Harkov, naši mladići i djevojke u Donbasu, gradovi na jugu, a posebnu pažnju posvećujemo Kijevu.

Ove noći neprijatelj će upotrijebiti sva sredstva na raspolaganju kako bi slomio naš otpor, na najbrži, najteži i nehumani način. Ove noći krenut će u juriš na Kijev. Ne možemo izgubiti glavni grad. Sada se odlučuje o sudbini Ukrajine."

Zelenski je u video-poruci građanima kazao kako se ruske snage približavaju Kijevu te kako napreduju sa sjevera i istoka. “Naš glavni cilj je stati na kraj ovom krvoproliću. Gubici neprijatelja su jako smrtonosni, danas je bilo stotine ubijenih vojnika koji su prešli našu granicu i kročili u našu zemlju.

I mi smo, nažalost, pretrpili gubitke. Ukrajinci se herojski opiru ruskoj agresiji koja ne može biti opravdana, a zbog čega okupatori smišljaju nove apsurdne optužbe kako bi barem nešto mogli reći”, poručio je ukrajinski predsjednik.

Sve o zbivanjima tijekom drugog dana ruske invazije na Ukrajinu možete pročitati >>OVDJE.