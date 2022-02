Dok su ruske granate razarale glavni ukrajinski grad, u noći s petka na subotu u jednom je kijevskom skloništu zaplakala tek rođena beba. "Život ide dalje..."

U noći s petka na subotu, u skloništu podzemne stanice metroa u Kijevu pod granatama, rođena je beba.

Prema objavi izvjestitelja Olivera Carrolla na društvenim mrežama o najnovijim zbivanjima u napadnutom glavnom ukrajinskom gradu jedan je časnik poginuo, trojica su ozlijeđena, ozbiljne borbe se vode. No, kako navodi, ima i dobrih vijesti: u skloništu kijevskog metroa rođena je jedna beba. "Život ide dalje..."

Reports of strike at Ukraine’s cyber command in Chasiv Yar #Kyiv - with one officer dead, 3 injuries, 1 MIA. Serious fighting all across city. But there’s good news too: two hours ago a baby was born this morning in an underground metro station shelter. Life goes on. pic.twitter.com/j35cDMvYRN