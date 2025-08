Još malo ugodnog ljeta pa pakao: Prognostičar Dnevnika Nove TV otkriva kada se vraćaju ljetne vrućine

Vikend je donio novu promjenu vremena, počevši od zapada. Razlog nestabilnostima je premještanje doline u višim slojevima atmosfere, a potom i s njom povezane plitke ciklone i frontalnog sustava tijekom noći i u nedjelju. U subotu je pljuskova bilo u dijelu zemlje,u nedjelju će biti u većini krajeva, a u ponedjeljak već rijetko gdje. Čim se ciklonalni sustav pomakne dalje na istok vrijeme će biti stabilnije, sunčanije i toplije. Za sljedeći vikend stoje naznake i za povratak ljetne vrućine. Do tada ugodno, bit ćete zadovoljni s novim tjednom.

No prije tog, u nedjelju nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz sunčana razdoblja, ali mjestimice i kišu, pljuskove i grmljavinu. U prvom dijelu dana, osobito u noći još na sjeverozapadu zemlje, u gorju i na sjevernom Jadranu. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na sjevernom Jadranu bura, južnije sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu u početku još jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na moru većinom od 19 do 23 stupnja.

Promjenjivo će u središnjoj Hrvatskoj biti i poslijepodne. I dalje je moguća kiša ili poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, malo će i osvježiti, očekuje se između 21 i 24 stupnja za ranog poslijepodneva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenjivo oblačno i nestabilno, izraženih pljuskova i grmljavine može biti u noći te ponovno u nedjelju poslijepodne i prema kraju dana. Temperatura će biti od 22 zapadnije u regiji do 27 stupnjeva mjestimice na krajnjem istoku.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju nestabilno: u gorju kiša, a i poneki izraženiji pljusak. Na sjevernom Jadranu su moguće nevere, prije svega ujutro, dok će se krajem dana vrijeme sa sjeverozapada smirivati i razvedravati. Puhat će umjerena i jaka bura, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 17 do 22, a na sjevernom Jadranu od 23 do 27 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti promjenjivo, povremeno i ponegdje uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. I ovdje su moguće nevere, osobito krajem dana na jugu. Puhat će većinom bura i sjeverozapadnjak, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 29 stupnjeva.

Temperatura mora je većinom između 24 i 26 stupnjeva. Ponegdje je malo svježije.

UV indeks će u nedjelju u većini zemlje biti umjeren, samo u Dalmaciji uglavnom visok.

Tri dana kopno

Nakon još jednog promjenjivog vikenda u novom tjednu slijedi stabilnije i sunčanije vrijeme. Na kopnu će biti barem djelomice, a često i pretežno sunčano. Ugodno toplo, iako u ponedjeljak i srijedu ipak svježije nego je to početkom kolovoza uobičajeno. U drugoj polovici tjedna i za vikend bit će vrlo toplo i vruće.

Tri dana more

Na Jadranu će prevladavati sunčano, te će se zadržati vrlo toplo, a na jugu svih dana većinom vruće. Samo u ponedjeljak još na krajnjem jugu može biti ponekog pljuska i grmljavine. Puhat će bura i sjeverozapadnjak.

Sljedeći tjedan

Nakon ove promjene, u sljedećem tjednu nas očekuje stabilnije, ugodno, vrlo toplo, a sljedeći vikend posvuda vrlo vjerojatno i vruće vrijeme.