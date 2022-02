Ukrajinske vlasti objavile su trenutak raketiranja stambene zgrade u Kijevu.

Stambena zgrada u Kojevu, koja se nalazi u blizini zračne luke, pogođena je raketom u subotu ujutro. Nekoliko vanjskih zidova katova su potpuno razneseni, a ukrajinske vlasti su objavile snimku samog udara.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT