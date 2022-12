Volodimir Zelenski putuje u Washingtonu gdje će se obratiti Kongresu i sastati se s Joeom Bidenom u Bijeloj kući. SAD bi trebao odobriti paket pomoći vrijedan gotovo 2 milijarde dolara, uključujući raketni sustav Patriot. SAD će u trećoj zemlji obučavati ukrajinske snage kako upravljati sustavom Patriot.

07:10 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje se u srijedu u Washingtonu na svom prvom međunarodnom putovanju od početka rata 24. veljače, objavile su svjetske agencije, dodajući da bi se mogao obratiti Kongresu i sastati se s Joeom Bidenom u Bijeloj kući.

Čelnica Zastupničkog doma Nancy Pelosi objavila je pisanu izjavu u kojoj "ohrabruje" parlamentarce da budu "fizički prisutni" u srijedu navečer na sjednici "posebno posvećenoj demokraciji".

Ovaj posjet dolazi u trenutku kada se američki parlamentarci pripremaju glasati o novom velikom paketu pomoći Ukrajini, objavila je agencija AFP.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.