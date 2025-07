Iz rubrike vjerovali ili ne! Državna agencija kaznila domaći trgovački lanac zbog popusta umirovljenicima

U državi u kojoj su umirovljenici proglašeni socijalno ugroženom kategorijom državna agencija kaznila je domaći trgovački lanac Tomi s nekoliko stotina tisuća eura kazne zbog popusta umirovljenicima.

Dok Vlada poziva na solidarnost i brigu o najranjivijima – državni regulator, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja vodi svoju bitku. 212 tisuća eura kazna je za trgovački lanac Tommy zbog popusta umirovljenicima.

"Mi kao hrvatska tvrtka smo željeli našim umirovljenicima omogućiti povoljnije cijene kroz odobravanje popusta, a zato nas državna agencija kažnjava. Odluku državne agencije tumačimo kao neobjektivnu, kao jedno kruto i formalno tumačenje zakona bez ikakvog upliva realnosti", rekao je direktor korporativnih komunikacija Dario Mamić.

Dario Mamić, Direktor korporativnih komunikacija Tommy Foto: DNEVNIK.hr

Sporno je 10 posto popusta na ukupnu kupnju, što se primjenjivao i na akcijske proizvode. Kod 12 artikala, protumačila je agencija, cijena je zato pala ispod nabavne. Ako se pita umirovljenike - svaka ušteda dobro dođe.

Kažnjen trgovački lanac - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"To je normalno i pet posto, a ne 10 posto znači jer su penzije male", rekla je Marija iz Splita.

"Te penzije koje jadni penzići imaju za njih je svaki cent, a ne svaki euro važan i naravno da ljudi trče tamo gdje im netko nešto malo pokloni", rekao je Davor iz Zagreba.



"Kad je god kakav popust idem kupiti. Koliko, toliko, ipak je to nešto. Ovi koji rade u takvim državnim firmama njima ni popust ne treba", rekla je Štefica iz Zagreba.

Iz Agencije poručuju – nije problem u popustu. Prijavu su, kažu, dobili zbog prodaje proizvoda ispod nabavne cijene, što Zakon zabranjuje, bez obzira na razlog.

Štetne posljedice koje će iz takvog postupanja trgovaca nastupiti za cjelokupni lanac opskrbe hranom, gledano dugoročno, su značajno veće od koristi i zato se zakonodavac odlučio takvo postupanje definirati kao tešku povredu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi koja je bez iznimke zabranjena, neovisno od načina kako je do nje došlo i kojim sredstvima i mehanizmima se trgovac koristio.

Kažnjen trgovački lanac - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Tommyja odgovaraju – tržište nije oštećeno.

"Sve troškove koje smo imali po pitanju ove promotivne aktivnosti koje provodimo svake prve srijede jednom mjesečno snosio je sam Tommy i tu ne vidimo da je bilo tko u lancu oštećen", rekao je Mamić.

Iz HUP-a poručuju kako ovu konkretnu situaciju neće komentirati. Još prošle godine agenciji su uputili dopis i tražili pojašnjenje je li davanje popusta na ukupnu kupnju u skladu s tržišnim pravilima. Upozorili su kako bi osporavanje takve prakse obeshrabrilo one koji popuste daju i samim time dovelo do viših cijena za one kojima ti popusti i trebaju.

Da su popusti danas neophodni, ističu iz Matice umirovljenika.

"To je nešto dobro za umirovljenike, a isto je i jedna osjetljivost prema ranjivoj skupini", rekla je Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika.

Sličnog mišljenja i u sindikatu.

"Ono što mene osobno smeta je da se kad se ovakve situacije kažnjava trgovac, ali kad rastu cijene onda nitko ništa ne radi da se to zadrži koliko, toliko u normali. Ovo je baš atak na jednu skupinu koja u ovom trenutku najlošije živi", rekla je Višnja Stanišić iz sindikata umirovljenika Hrvatske.

Tumačenje zakona, ističu iz Tommyja, ne smije biti prepreka pomoći građanima koja ne šteti tržištu. Pravdu će tražiti na Upravnom sudu.

"Nastavljamo i idemo dalje u pravnu bitku da pokušamo dokazati da je odluka državne agencije neutemeljena", rekao je Mamić.

I poručuju – ne traže da se kažnjavaju i drugi, već da se za sve primjenjuju ista pravila. Iz Agencije odgovaraju, kazna je mogla biti i tri puta veća.