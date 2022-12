Unatoč velikim gubicima koje ima u Ukrajini, ruska vojska nastavlja širiti svoje vojne baze u arktičkoj regiji.

Rusija je nastavila širiti svoje vojne baze u arktičkoj regiji unatoč značajnim gubicima u ratu protiv Ukrajine, pokazuju nove satelitske snimke do kojih je došao CNN.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg također je rekao CNN-u da sada postoji "značajno gomilanje ruske vojske na dalekom sjeveru".

Rusija je povukla čak tri četvrtine svojih kopnenih snaga iz regije krajnjeg sjevera u blizini Arktika, šaljući ih u Ukrajinu.

Satelitske slike, koje je CNN dobio od tvrtke Maxar Technologies, pokazuju niz ruskih radarskih baza i pista koje su se poboljšavale tijekom prošle godine.

Slike ne pokazuju dramatičan razvoj, već nastavak napretka u utvrđivanju i širenju područja za koje analitičari kažu da je od vitalne važnosti za rusku obrambenu strategiju, prenosi CNN.

Prema Maxaru, slike pokazuju nastavak rada na radarskim stanicama u mjestu Olenegorsk, na poluotoku Kola u sjeverozapadnoj Rusiji, i u Vorkuti, sjeverno od Arktičkog kruga. Čini se da također pokazuju napredak u tijeku rada na dovršetku jednog od pet radarskih sustava Rezonans-N u Ostrovnoj, mjestu smještenom uz Barentsovo more, u blizini Norveške i Finske na zapadu Rusije.

Ruski dužnosnici tvrde da Rezonans-N može otkriti nevidljive letjelice i objekte.

Šef NATO-a obrazložio je: "Najkraći put od Rusije do Sjeverne Amerike je preko arktičkog Sjevernog pola. Dakle, strateški značaj ovih područja nije se promijenio zbog rata u Ukrajini.

Vidimo kako Rusija ponovno otvara stare sovjetske baze, vojne lokacije", rekao je, ističući da također Rusija testira novo oružje na Arktiku i dalekom sjeveru".

