Društvenim mrežama kruži snimka ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua na kojoj se vidi kako šepa i skriva desnu ruku. Neki to povezuju s nedavnim glasinama da je Šojgu doživio jaki srčani udar.

Ruski ministar obrane, Sergej Šojgu, šepao je i skrivao desnu ruku u ponedjeljak u Minsku u Bjelorusiji.

Šojgu se pridružio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tijekom njegovog posjeta Minsku, prvog nakon tri godine, gdje se susreo sa svojim saveznikom, bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Shoigu arrived in Minsk limping and hiding his right hand.



