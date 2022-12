Projekt GigaBEEtno pokrenule su domaće kompanije A1 Hrvatska i Go2Digital, koji postavljanjem hotela za pčele i edukacijom javnosti nastoje podići svijest o važnosti očuvanja ovih životinjica, ali i o njihovom utjecaju na cjelovite ekosustave u kojima obitavaju.

Zagreb, 19. prosinca 2022. - Tvrtke A1 Hrvatska i Go2Digital dodijelile su nagrade pobjednicima kreativnog likovnog natječaja za osnovne škole i vrtiće iz cijele Hrvatske pod nazivom „Ovo je GigaBEEtna pčela“. Djeca su imala dva zadatka: pripremiti prikaz pčela uz likovne tehnike po izboru, a nakon toga motivirati svoje bližnje i širu zajednicu kako bi prikupili dovoljno glasova za osvajanje nagrada. Na natječaj koji je trajao tijekom listopada prijavilo se čak 87 osnovnih škola i vrtića s 427 rada te su nakon dvotjednog glasovanja izabrana tri rada s najviše glasova.

DV Bajka, Željka Kučković i Igor Duić (A1 Hrvatska), Maro Majstorović (Go2Digital) (Foto: PR)



Prvo mjesto osvojio je Dječji vrtić „Bajka“ iz Zagreba, a po broju glasova ga slijede Dječji vrtić „Slunj“ iz Slunja i Osnovna škola „Središće“ iz Zagreba. Polaznici ovih škola i vrtića osvojili su korisne poklone uz pomoć kojih mogu podići održivost svoje škole ili vrtića - nastambu koja pčelama omogućuje prezimljavanje, pročišćivače zraka za prostore ustanova i vrećicu s poklonima za svu djecu koja su sudjelovala u prijavi. Za pobjedničke vrtiće i školu također su organizirane i edukativne radionice s prof. Nikolom Kezićem, umirovljenim profesorom pčelarstva s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

DV Slunj, prof Nikola Kezić, gradonačelnica Mirjana Puškarić (Foto: PR)



Nagrade su dobitnicima uručile predstavnice A1 Hrvatske – direktorica korporativnih komunikacija Dubravka Štefanac Vinovrški, rukovoditeljica odjela za brend, marketinške komunikacije i digitalno poslovanje Iva Ančić i rukovoditeljica upravljanja vrijednošću i odnosima s poslovnim korisnicima Željka Kučković. „Projekt GigaBEEtno pokrenuli smo kako bi što više segmenata javnosti educirali o utjecaju pčela na ekosustave gradova. U ovoj fazi projekta fokusirali smo se na naše najmlađe, kako bi već u ranoj dobi naučili sve o pčelama i njihovoj važnosti za naš svijet. Također smo pripremili i edukativnu web stranicu na kojoj možete saznati više informacija o samom projektu i o našim malim čuvarima ekosustava, ali i dobiti nacrte za izradu vlastitih kućica za pčele“, izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija u A1 Hrvatska.

OŠ Središće, Iva Ančić (A1 Hrvatska), prof. Nikola Kezić (Foto: PR)



O GigaBEEtno projektu



Ovaj kreativni natječaj dio je projekta GigaBEEtno u okviru kojeg su u Zagrebu tijekom ove godine postavljena četiri hotela za pčele. Oni koriste ovim vrlo bitnim insektima u prezimljavanju i preživljavanju u urbanim sredinama, gdje su njihova prirodna staništa ugrožena zbog ljudskog djelovanja, gradnje i sječe stabala. Projekt GigaBEEtno pokrenule su domaće kompanije A1 Hrvatska i Go2Digital, koji postavljanjem hotela za pčele i edukacijom javnosti nastoje podići svijest o važnosti očuvanja ovih životinjica, ali i o njihovom utjecaju na cjelovite ekosustave u kojima obitavaju.



Hoteli su do sada postavljeni na četiri lokacije na području Zagreba - u Botaničkom vrtu, na Vrtnom putu ispred zgrade A1 Hrvatska, u dvorištu HALE Zagreb između dva Go2Digital zaslona te pored ulaza u Medvedgrad na Zagrebačkoj gori.



Važnost pčela i edukacije od najranije dobi



Pčele igraju ključnu ulogu u formiranju i preživljavanju cijelih ekosustava – one oprašivanjem utječu na reprodukciju biljnih vrsta, stvarajući hranu za svoje buduće generacije, ali i za sve ostale životinjske vrste u prirodi. Solitarne pčele najčešće su vrste pčela - one žive u košnicama, ne roje se, nemaju maticu, niti radilice te sve rade same. Zbog takvog načina života jedna solitarna pčela oprašuje jednako efikasno kao 120 medonosnih pčela i posebno su važne na području gradova, gdje upravo one prevladavaju.



A1 Hrvatska je u sklopu projekta pokrenula i web stranicu GigaBEEtno, na kojoj i vi možete naučiti više o ovim važnim insektima, njihovoj ulozi u našim ekosustavima, ali i o koracima koje možete sami poduzeti kako biste poboljšali njihove živote i pomogli im u pronalasku staništa. Na stranici se nalaze i materijali za izradu vlastitog hotela za pčele, koji im omogućuje sklanjanje tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta i prezimljavanje. Posjetite web stranicu i saznajte više!