Ukrajinskim se bori s lošim uvjetima u Hersonu nakon što su taj grad u petak evakuirale ruske snage. Naime, grad je još uvijek bez vode, struje i grijanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za više od 400 ratnih zločina.

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:33 Tradicionalne zajedničke fotografije delegata na samitu G20 neće biti, objavio je Politico, kako bi se svjetske vođe "poštedjelo sramote fotografiranja s nasmijanim Sergejom Lavrovom".

Organizatori G20 samita raspravljaju o tome kako da osmisle zajedničku fotografiju tako da iz nje izbace ruskog ministra vanjskih poslova. Razmatra se fotografija na kojoj će biti samo šefovi država, a ne i ministri.

Očekuje se da će na samitu sudjelovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

9:03 Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je svoju najnoviju analizu rata u Ukrajini u kojoj stoji da će ruske snage u sljedećih nekoliko tjedana nastaviti ofenzivu u Doneckoj oblasti. Pritom će im pomoći dodatne mobilizirane ruske trupe i snage koje su se povukle iz Hersona.

Ukrajinske snage u Donecku će se naći pod teškim pritiskom zbog ruske ofenzive, a Ukrajina će vjerojatno morati preraspodijeliti neke trupe za obranu od ovih ofenziva.

"Iako bi, uz velike gubitke, s vremenom mogli zauzeti Bahmut, Rusi vjerojatno neće ostvariti značajne operativne pobjede", piše u analizi ISW-a.

U analizi također piše da je ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedniku ruskih snaga u Ukrajini, Sergeju Surovikinu, dopustio povlačenje iz Hersona pod uvjetom zauzimanja Donecka.

"To je najvjerojatnije objašnjenje za nastavak intenziteta ruskih ofenzivnih operacija prvo oko Bahmuta, a zatim na jugozapadu oko područja Vuhledar, koje su započele 28. listopada", piše ISW.

8:34 Nakon što je Rusija uništila ključnu infrastrukturu, ukrajinske snage muče se pokušavajući u Hersonu ponovo uspostaviti osnovne uvjete za život, a stanovnici tog grada još su uvijek bez struje i vode.

"Ruske snage uništile su svu kritičnu infrastrukturu: komunikaciju, vodu, grijanje, struju", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te dodao da situaciju otežavaju tisuće mina, žičanih zamki i projektila koji nisu eksplodirali.

Gradonačelnik Hersona rekao je da su humanitarni uvjeti "teški" zbog nedostatka lijekova, vode i kruha. Roman Golovnja, savjetnik lokalnih vlasti, rekao je da su "ruske okupatorske vojske i njihovi kolaboratori učinili su sve što su mogli da bi ljudi koji su ostali ovdje patili što je više moguće".

Plenković neće na noge Grmoji, sazvao sjednicu Vlade: U Sabor stižu bivši ministar gospodarstva i Milanovićev prijatelj

U Njemačkoj nedostaje više lijekova, objavljen njihov popis: "Pacijenti ne znaju kad će tempirana bomba eksplodirati"

7:41 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je novo obavještajno izvješće. U njemu stoji da će zima donijeti promjene na bojište poput smanjivanja broja ofenziva i veće rizike kvara oružje.

Osim toga, dani će biti sve kraći, zbog čega će oprema koja omogućuje dobru vidljivost i u mraku vrijediti više nego dosad. Niže će temperature značiti da će neki umrijeti i od smrzavanja. Češća kiša, veće brzine vjetra i snijeg će za obje strane stvarati dodatne izazovi prilikom organiziranja i izvršavanja ofenziva.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XkaDUtCMFV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv