Urolog i seksolog Aleksandar Milošević otvoreno je progovorio o pitanjima i nedoumicama u seksu s kojima se susreću muškarci i žene. Što se početka seksualnih aktivnosti tiče, Milošević navodi da ne treba žuriti.

"Oko 17. ili 18. godine vrijeme je kad se razmišlja o tome. Ja sam danas imao pacijenta od 30 godina, on nikad nije imao djevojku. Masturbirao je cijeli život i nije imao potrebu za djevojkom. Nije dobro da ljudi stalno gledaju filmove za odrasle. Vide supermane na TV-u, a teško je dosegnuti te ideale, pa nastaje problem", rekao je.

Na pitanje o normalnoj veličini spolnog organa kod muškarca kaže kako je to - 13 do 14 centimetara u erekciji.

"To je dovoljna veličina da zadovolji partnericu ako postoji ljubav. Njezina je vagina osam do devet centimetara dubine, ali se razvuče do 13 ili 14 centimetara kad je uzbuđena. Ako nema ljubavi i želje, onda i mali penis može boljeti", objasnio je Milošević.

Na pitanje o broju spolnih odnosa, Miloševiće navodi kako se radi o individualnoj stvari.

"Ako je uspješan spolni odnos, ako su oboje zadovoljeni, dovoljan je jedan spolni odnos godišnje. Žena može biti zadovoljna i s maženjem bez orgazma. Imate pet posto žena koje nikad nisu doživjele orgazam. Tu postoje lijekovi koji rješavaju taj problem", rekao je Milošević i dodao da žene nauče živjeti bez orgazma i zato se ne javljaju liječnicima.

Trajanje spolnog odnosa

Otkrio je i koliko bi trebao trajati spolni odnos. "Dokazalo se da je žena seksualno potencijalno puno jača. Za orgazam joj treba dvije i pol minute, a muškarcu četiri minute", navodi Milošević.

"Dovoljno je ako su oboje zadovoljni. Predigra može trajati duže ili kraće, a sam čin može trajati samo 4 ili 5 minuta. Ako penetracija traje 20 ili 30 minuta - može postati dosadno. Minute ne bi trebale biti mjerilo", naglasio je.

Komentirao je i spolne odnose u poznijim godinama. Kako kaže, dobro je da ljudi u poznijim godinama imaju spolne odnose.

"Baka i djed se ne mogu voljeti kao kada im je bilo trideset godina. Muškarac s 50 ili 60 godina ozbiljno je ugrožen manjkom testesterona. U tim godinama poželjno je da imaju dva spolna odnosa tjedno. To zamjenjuje teretanu. Umjesto šetnje uvijek je bolji jedan spolni odnos", kazao je Milošević za RTS.