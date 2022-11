Jutros su se pojavile informacije da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prevezen u bolnicu. Rusi su te tvrdnje demantirali, a glasnogovornica ministarstva Maria Zaharova objavila je videa Lavrova s hotelske terase na Baliju.

Nakon što je Associated Press izvijestio da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prevezen u bolnicu, glasnogovornica spomenutog ministarstva Maria Zaharova objavila je video Lavrova kako radi u hotelu na Baliju.

"O našem predsjedniku već deset godina pišu da je bolestan. To je tip igre koji nije nov u politici", rekao je ruski ministar u videu.

Lavrov je zatim novinarima sa Zapada poručio da češće pišu istinu te da se prestanu ograničavati svojim pogledom na svijet. Također je zahvalio ruskim građanima na podršci.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st