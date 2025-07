Svećenik Ivan Dominik Iličić na svojem je Facebook profilu napisao svoje osvrt na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu te istaknuo da su ga dvije stvari rastužile.

"Mladima koji dolaze kod nas u dominikansku i župnu crvku bl. Augustina Kažotića na Peščenici došli su prijatelji iz Dalmacije kako bi išli na Thomsonov koncert. Prespavali su kod njih i parkirali auto u kvartu Peščenica. Nažalost im je netko skinuo i ukrao tablice na automobilu jer su imale oznaku ST, dakle grada Splita. To je ozbiljna komplikacija ostati bez tablica na automobilu, a moraš nastaviti put", napisao je.

"Nažalost isto se nekad događa i kada netko dođe u Split za zagrebačkim ili riječkim tablicama. Do kad će se više takve gluposti i zla djela događati. Koncert na hipodromu je učinio nešto upravo suprotno povezao je ljude sa svih strana kojima je zajednička ljubav prema Hrvatskoj. Zato toliko nekima očito i smeta. Molimo za veće jedinstvo u našem narodu i pokušajmo utjecati na one koji čine takva zla da se promijene", dodao je.

Druge stvar koja ga je rastužila, nastavio je svećenik, povezana je s psovanjem Boga.

"Mnogima koji su bili na koncertu je zajednička i ljubav prema Bogu i to je nešto predivno, ali me rastužilo što sam čuo da pojedinci i to uglavnom muškarci psuju Boga kroz poštapalice koji su dio njihovog svakodnevnog govora pa i u mnogim banalnim situacijama, primjerice dok čekaju u redu za ući na koncert i onako usput dok su hodali prema hipodromu i odlazili s njega nakon koncerta. Svjestan sam da to nije većina ljudi koja je bila na koncertu ali svejedno me to rastužilo. Dvojici takvih muškaraca sam prišao i rekao im u ljubavi, nemoj molim te psovati Boga. Pa vidiš da i Thompson kojega voliš i čije pjesme i ti pjevaš, pjeva o ljubavi prema Bogu", objavio je na Facebooku.

"Mislim da se moramo više pokrenuti i u ljubavi pokušati ukazati ljudima da prestanu psovati Boga. Molimo i na tu nakanu. Za iskorjenje psovanja Boga i svetinja u našem narodu. To u duhovnom smislu može biti velika prepreka koja ometa prodor Božjeg blagoslova na naš narod i čini upravo suprotno, navlači prokletstvo na naš narod i na naše obitelji. Nije dovoljno ne psovati, potrebno je Boga slaviti, blagoslivljati i zahvaljivati mu svaki dan. Kad čujemo da netko psuje Boga to nam može biti poticaj da ga mi više blagoslivljamo. Kad čuješ da netko opsuje Boga, ti izgovori kao kontru, blagoslovljen budi Bog ili Bogu hvala i slava na svemu ili slava Isusu", poručio je.

Ipak, na kraju je zaključio da neće dopustiti da te dvije stvari pokvare "sve ono predivno i dobro što je donio ovaj koncert".