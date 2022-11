Troje je ljudi ubijeno, a dvoje ranjeno u pucnjavi koja se u nedjelju dogodila u glavnom kampusu Sveučilišta u Charlottesvilleu u Virginiji u nedjelju. Za napad je osumnjičen student koji je i dalje na slobodi.

Policija traga za osumnjičenim, u potragu je uključen i helikopter policije Virginije. Riječ je o Christopheru Darnellu Jonesu Jr., kojega smatraju naoružanim i opasnim.

Kako navode, viđen je u bordo jakni, plavim trapericama i crvenim cipelama, a moguće je da vozi crni SUV.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw