VIDEO Britanski tajkun napustio Dubai privatnim avionom od 170.000 eura nakon što su krhotine drona pale na njegovu vilu

Britanski investitor u nekretnine tvrdi da je platio 150.000 funti za najam privatnog mlažnjaka kako bi se vratio u Englesku nakon što je vojni dron pao na njegovu vilu sa sedam spavaćih soba u Dubaiju.

Samuel Leeds vratio se u Veliku Britaniju u srijedu nakon što je u subotu navečer, dok je bio sa svojom djecom na Palm Jumeirahu, svjedočio kako krhotine iranskog drona padaju poput tuče na njegovu vilu na plaži.

Ipak, Leeds tvrdi da nije otišao zbog projektila ispaljenih tijekom aktualnog sukoba između SAD-a i Irana te da planira vratiti se u Ujedinjene Arapske Emirate u roku od dva tjedna.

"To je bio lakši izlaz", rekao je za The Independent. "Nisam otišao zbog projektila. Organiziram poslovni ručak za umrežavanje s više od 1000 ljudi i nije bilo šanse da ga propustim", rekao je,

Unatoč tome, incident u svojem domu opisao je kao uznemirujući.

"Moja djeca i ja bili smo kod kuće. Čuli smo eksploziju i krhotine su počele padati", rekao je otac četvero djece u dobi između jedne i osam godina.

"Bilo je uznemirujuće, posebno za malu djecu, vidjeti projektile kako lete iznad vaše kuće", ispričao je.

Leeds, koji dolazi iz Buckinghamshirea, izazvao je kritike na društvenim mrežama nakon što je objavio snimke i fotografije svog skupog povratka u Englesku.

"Ako imate novca, napuštanje UAE-a nije baš problem", napisao je u nizu objava na platformi X, uz fotografije sebe i obitelji svog brata.

Poput nekih drugih zapadnjaka koji su se našli usred napetosti na Bliskom istoku, Leeds se usprotivio onome što je nazvao lažnim narativima o nesigurnosti u Dubaiju.

"Ljudi ne bježe iz Dubaija. Ponudio sam besplatna mjesta u zrakoplovu svojim prijateljima i nitko nije bio zainteresiran. Kada mi ljudi u Engleskoj kažu: Napokon si se vratio iz ratne zone', odgovaram im da je Dubai potpuno siguran", dodao je.

"Imam potpuno povjerenje u vladu UAE-a. Oni vode računa o interesima ljudi. Zahvalan sam i vojsci koja brani zemlju", poručio je.

U međuvremenu je više od 20.000 letova prema ili s Bliskog istoka otkazano od subote, nakon zajedničkih američko-izraelskih vojnih napada i iranskih uzvratnih napada na američke saveznike u Perzijskom zaljevu.

Tisuće putnika ostalo je blokirano dok se iranski napadi na ciljeve u Perzijskom zaljevu nastavljaju, a redovni letovi Etihad Airwaysa i Emiratesa obustavljeni su najmanje do 6. ožujka.

Velika populacija ultrabogatih stanovnika Dubaija dovela je do naglog porasta potražnje za privatnim zrakoplovima za napuštanje zemlje.

Direktorica tvrtke za najam privatnih mlažnjaka Lunajets Dubai Caroline Cresp rekla je za The Independent da privatni mlažnjak s 12 do 14 sjedala iz Dubaija za Europu sada košta više od 200.000 eura. Prije sukoba cijena je iznosila između 70.000 i 80.000 eura.

"Pojedinačna sjedala prodaju se za oko 25.000 eura. Čak i kada su ljudi spremni platiti te visoke cijene, dostupnost je vrlo ograničena", rekla je Cresp.

"Kapacitet je izuzetno ograničen. U Dubaiju postoji mali broj dnevnih slotova za polijetanje", dodala je, ističući da je sve teže dobiti dozvole za polaske.

Lunajets je ovog tjedna organizirao desetak letova iz Dubaija prema gradovima poput Istanbula, Atene i Rima, no i dalje postoji lista čekanja.

Kopnena granica s Omanom u međuvremenu se pojavila kao neočekivana ruta za bijeg za putnike koji pokušavaju napustiti UAE usred rastuće krize.

Tvrtka je organizirala i komercijalne letove iz Muscata prema europskim destinacijama, s cijenama karata oko 2000 eura, što je znatno pristupačnija opcija za putnike koji su ostali blokirani.

"Organizirali smo nekoliko čarter letova Airbusom A320 i Boeingom 737 s oko 180 putnika iz Omana za Istanbul i Atenu", rekla je Cresp.

Na graničnom prijelazu Khatm Al Shikla, u blizini Al Aina, gdje dvije susjedne zemlje dijele dugu pustinjsku granicu, autobusi, taksiji i privatni automobili prevoze putnike koji pokušavaju uhvatiti letove iz Muscata.

Natelea Strnadiva, češka državljanka koja je s roditeljima posjetila Dubai, rekla je da je platila 2500 dirhama, odnosno oko 500 funti, za vožnju taksijem do graničnog prijelaza Al Ain.

"Odavde ćemo uzeti omanski taksi za 1600 dirhama do zračne luke Muscat. To je puno novca, ali nemamo izbora", rekla je.

Obitelj još nema potvrđene karte iz Muscata.

"To ćemo kasnije riješiti. Samo želimo otići odavde", dodala je.

Putnici koji su uspjeli doći do međunarodne zračne luke Muscat opisali su prizore kaosa dok su ljudi pokušavali osigurati mjesta na letovima.

"Bio je ogroman red iako sam u zračnu luku stigao najmanje tri sata prije leta za Delhi", rekao je Ramesh, indijski turist koji je iz Dubaija doputovao u Oman.

Zbog naglog porasta broja putnika Oman je u četvrtak objavio da surađuje s međunarodnim zrakoplovnim kompanijama kako bi organizirao dodatne letove za ljude koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu.

Porast broja putnika stvorio je i neočekivanu priliku za zaradu vozača na granici. Na benzinskoj postaji ADNOC u blizini prijelaza omanski taksisti čekaju putnike koji žele stići do zračne luke Muscat.

"Svaki dan idem na aerodrom", rekao je Mfhood Alamri iz Omana. On i njegov brat Younus privremeno su napustili poslove zaštitara kako bi prevozili putnike preko granice.

Braća naplaćuju između 1200 i 1600 dirhama po putniku, gotovo dvostruko više od uobičajene cijene od oko 800 dirhama.

"To je brza zarada, a ujedno pomažemo ljudima", rekao je Alamri.

Na granici čekaju i luksuzni autobusi koje su unajmile tvrtke čiji su zaposlenici ostali blokirani u UAE-u. Vozači kažu da naplaćuju oko 50 omanskih rijala po sjedalu za prijevoz putnika do Muscata.