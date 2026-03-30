VIDEO Otkrivena brojka američkih vojnika na Bliskom istoku, Trump se sprema na opasan potez: "Novo vodstvo vrlo je razumno"

Turska je upozorila SAD da će vojno reagirati ako se kurdske organizacije uključe u operacije protiv Irana Turska je osujetila, kako se navodi, izraelski plan o korištenju terorističke organizacije PKK i njezina iranskog ogranka PJAK kao posredničkih kopnenih snaga protiv Irana tijekom aktualnog rata. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan izravno je upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Ankara reagirati ako se takve skupine uključe u sukob, izvijestio je turski novinar Yucel Kayaoglu, pozivajući se na sigurnosne i političke izvore.

Na Bliskom istoku 50 tisuća američkih vojnika SAD je poslao dodatnih 5000 vojnika na Bliski istok, čime je ukupan broj u regiji narastao na preko 50.000. Trump razmatra ofenzivu na Iran kako bi se otvorio Hormuški tjesnac, piše New York Times.

Napad na Siriju Sirijska vojska objavila je da je jutros u zoru detektirala veliki napad dronovima usmjeren na nekoliko njezinih baza u blizini iračke granice, izvijestila je novinska agencija SANA. Vojska tvrdi da je oborila većinu dronova, ali nije iznijela detalje o učincima onih koji nisu presretnuti.

Pogubljena dvojica pripadnika iranske oporbene skupine u egzilu Pripadnici iranske oporbene skupine u egzilu Mujahedeen-e-Khalq pogubljeni su u ponedjeljak u Iranu, izvijestili su državni mediji i sama skupina. Riječ je o Akbaru Daneshvarkaru i Mohammadu Taghaviju, pri čemu je Daneshvarkar bio u pritvoru godinama. Amnesty International navodi da ih je Revolucionarni sud osudio za oružanu pobunu protiv države nakon, kako tvrde, izrazito nepravednog suđenja u listopadu 2024., te da su tijekom ispitivanja bili podvrgnuti mučenju.

"Vatra, vatra, bum, vatra, bum" Isječak Trumpova govora o proturaketnim sustavima postao je viralan na društvenim mrežama. U govoru je pojednostavljeno i repetitivno opisivao presretanje projektila, što je izazvalo brojne reakcije. Dio korisnika na internetu ismijava njegov način izražavanja, tvrdeći da "govori kao dijete".

Iran potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde Iran je potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde Alireze Tangsirija. Navodi se da je Tangsiri preminuo zbog "težine zadobivenih ozljeda". Prošlog tjedna izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je zapovjednik mornarice ubijen zajedno s drugim dužnosnicima u "preciznoj i smrtonosnoj operaciji" koju je provela izraelska vojska.

Prijetnje Irana Iran je zaprijetio da će ciljati domove američkih i izraelskih vojnih i političkih dužnosnika na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfaghari rekao je da bi takvi napadi bili odmazda za napade SAD-a i Izraela na ciljeve, uključujući i stambene objekte u Iranu.

Trump tvrdi da je novo iransko vodstvo "vrlo razumno": "Mislim da je došlo do promjene režima" Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je rekao da su se predstavnici SAD-a i Irana sastajali "izravno i neizravno" te da su novi iranski čelnici "vrlo razumni". Njegove izjave uslijedile su nakon što je Pakistan, posrednik između Teherana i Washingtona, objavio da se priprema u narednim danima ugostiti "smislene pregovore" s ciljem okončanja mjesec dana dugog rata. Trump smatra da je SAD već postigao smjenu režima u Teheranu kad su u napadima ubijeni vrhovni vođa te zemlje Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici.

Izraelska vojska suspendirala bataljun nakon napada na novinare CNN-a Izraelska vojska suspendirala je cijeli pričuvni bataljun nakon što su vojnici napali CNN-ove novinare na Zapadnoj obali. Jedinica će biti povučena i poslana na dodatnu obuku radi jačanja profesionalnih i etičkih standarda, dok je pokrenuta i istraga. Prema navodima novinara i Udruge stranih novinara, vojnici su ih napali, pokušali spriječiti snimanje te oštetili opremu, što je ocijenjeno kao napad na slobodu medija. Incident se događa u kontekstu pojačanog nasilja na Zapadnoj obali od početka rata u Gazi, uz sve češće optužbe da izraelske snage ne reagiraju adekvatno na napade doseljenika.

Ubijeno na tisuće ljudi, milijuni raseljenih Broj poginulih u ratu porastao je na više od 1900 ljudi u Iranu, više od 1200 u Libanonu, 19 u Izraelu te 13 pripadnika američke vojske, uz dodatne civilne žrtve na kopnu i moru u području Zaljeva. Milijuni ljudi u Libanonu i Iranu prisiljeni su napustiti svoje domov

Raseljeno stanovništvo Libanona Rat je u samo tri tjedna raselio 20 posto stanovništva Libanona, pri čemu je u prosjeku 19.000 djece dnevno bilo prisiljeno napustiti svoje domove, prema podacima UNICEF-a.

Pogođeno petrokemijsko postrojenje Iranski državni mediji navode da je u napadu pogođeno petrokemijsko postrojenje koje se nalazi 530 kilometara sjeverozapadno od Teherana. Prema izvješćima, vatrogasci su uspjeli ugasiti požar na lokaciji.

Trump želi uzeti naftu, razmatra zauzimanje otoka Harg, no to ne znači sigurnost za tankere Čak i ako bi američke snage zauzele iranski otok Harg, Iran bi i dalje mogao napadati tankere u Perzijskom zaljevu, upozorava BBC u analizi situacije. Ključni problem je to što kontrola nad samim otokom ne znači i kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi velik dio svjetske nafte.

Azija prva na udaru Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca dolazi do globalnog poremećaja opskrbe naftom, koji se postupno širi od Azije prema zapadu. Azija prva osjeća nestašice jer joj isporuke stižu najbrže, a zalihe su već iscrpljene. Jugoistočna Azija posebno je pogođena, pri čemu problem više nije cijena nego fizički nedostatak nafte. Afrika će biti sljedeća, s već vidljivim nestašicama u nekim zemljama, dok Europa očekuje udar sredinom travnja, ali je donekle zaštićena zalihama i alternativnim izvorima. SAD će posljednji osjetiti posljedice zahvaljujući vlastitoj proizvodnji, iako će cijene rasti, a Kalifornija je posebno ranjiva, piše CNN.

Trump: "Vojska gradi golemi kompleks ispod plesne dvorane u Bijeloj kući" Predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da američka vojska planira izgraditi golemi kompleks ispod nove plesne dvorane koju gradi u Bijeloj kući. "Vojska gradi ogroman kompleks ispod plesne dvorane... Plesna dvorana je u odnosu na ono što se gradi ispod - šupa", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Napad na Bejrut Izraelski napad pogodio je južna predgrađa Bejruta u ponedjeljak, nakon što je izdano upozorenje stanovnicima uporišta Hezbolaha da se evakuiraju. Riječ je o prvom napadu na to područje od petka, koje je sada uglavnom napušteno.

Trump: "Dali su nam poklon" Donald Trump tvrdi da su Iranci dopustili prolazak 20 naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac, počevši od ponedjeljka ujutro i tijekom sljedećih nekoliko dana, kao "poklon". "Dali su nam 10 brodova, sada daju 20." Trump je dodao da je dodatne tankere odobrio predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. "On je taj koji mi je odobrio brodove", rekao je Trump za Financial Times. "Sjećate se da sam rekao da mi daju poklon?", kazao je i dodao da pregovori idu vrlo dobro.

Netanyahu naredio hitni pristup Bazilici Svetog groba za kardinala Pizzaballu Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je u ponedjeljak da je naredio vlastima da najvišem predstavniku Katoličke Crkve u Svetoj zemlji odmah odobre pristup Bazilici Svetog groba nakon što ga je policija dan ranije blokirala, što je izazvalo oštre kritike globalnih čelnika.

Plan SAD-a: Upad specijalaca i izvlačenje uranija Američki predsjednik Donald Trump razmatra vojnu operaciju u kojoj bi izvukao 450 kilograma uranija iz Irana, što bi bila složena i rizična misija koja bi vjerojatno uključivala višednevni boravak američkih snaga u zemlji.

Saudijska Arabija presrela balističke projektile Saudijska Arabija objavila je da je presrela pet balističkih projektila koji su bili usmjereni prema istočnom dijelu zemlje, priopćilo je ministarstvo obrane. Nisu objavljeni detalji o eventualnoj šteti ili žrtvama.

Snimka udara Tijekom zračnog napada projektil je pogodio prometnu Sohrevardi ulicu u središtu Teherana, gdje je na cesti ostao velik krater, a oštećene su okolne zgrade i trgovine.

Izrael pokrenuo nove napade Izrael je pokrenuo nove napade na Teheran, objavila je izraelska vojska, navodeći da gađa vojnu infrastrukturu iranskog režima u glavnom gradu. Ubrzo nakon toga, Izraelske obrambene snage objavile su da su detektirale lansiranje projektila iz Irana te da protuzračni sustavi pokušavaju presresti napad. Građanima je upućen poziv da se sklone u skloništa i slijede upute nadležnih službi.

Pomorci u Perzijskom zaljevu traže pomoć Telefonske linije za pomoć pomorcima preplavljene su porukama posada zapelih u Perzijskom zaljevu zbog rata na Bliskom istoku, koje očajnički traže repatrijaciju, odštetu i obnovu zaliha na brodu, piše France Presse.

Ubijen pripadnik UN‑ove mirovne misije u Libanonu Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) priopćila je u ponedjeljak da je jedan njezin pripadnik poginuo u eksploziji projektila na položaju u južnom Libanonu u nedjelju. Drugi je pripadnik teško ranjen, stoji u priopćenju objavljenom rano u ponedjeljak. "Ne znamo porijeklo projektila. Pokrenuli smo istragu kako bismo ustanovili sve činjenice", dodaju iz UNIFIL‑a. Eksplozija se dogodila na UNIFIL‑ovom položaju u blizini sela Adchit al-Qusayr na jugu Libanona, nedaleko od granice s Izraelom. Na tom se području izraelska vojska već gotovo mjesec dana bori s Hezbolahom. Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku kad je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. ožujka, iskazujući solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Izrael i SAD napali Iran. Napad Hezbolaha bio je okidač za novu izraelsku ofenzivu protiv te skupine.

Je li moguć dogovor? Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je prošloga tjedna da Iran mora pristati na dogovor o završetku rata ili će napadi SAD-a i Izraela biti još žešći. Iranci, pak, poručuju da je američki prijedlog za prekid borbi 'jednostran i nepravedan' i, uz rijetke iznimke, i dalje ne dozvoljavaju prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, što podržava cijena nafte na povišenim razinama. Trump je u četvrtak ponovno pomaknuo rok koji je bio odredio Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj put za 10 dana. Ako do tada tjesnac ne bude otvoren, SAD će napasti iransku energetsku infrastrukturu. Teheran, pak, inzistira da tjesnac nije zatvoren, da je tranzit dozvoljen brodovima 'prijateljskih zemalja'.

Cijena nafte na povišenim razinama Cijene su nafte prošloga tjedna blago porasle, no tijekom tjedna su znatno oscilirale, ovisno o tome jesu li vijesti ukazivale na popuštanje ili eskalaciju krize na Bliskom istoku. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 0,3 posto, na 112,57 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,3 posto, na 99,64 dolara. To su najviše razine cijena od srpnja 2022. godine, kada je tržište bilo uzdrmano ratom između Rusije i Ukrajine. Posljednjih tjedana, pak, cijene na povišenim razinama podržava kriza na Bliskom istoku. Ponajviše zbog te krize, cijene barela na londonskom tržištu porasla je od početka godine više od 80, a na američkom tržištu gotovo 75 posto.

"Dogovor bi mogao biti postignuti prilično brzo" Još 3500 američkih vojnika pristiglo je na Bliski istok dok rastu strahovanja da bi daljnja eskalacija mogla američke snage izložiti iranskim napadima, Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Financial Times (FT) objavljenom u nedjelju dodao je da neizravni pregovori između SAD-a i Irana preko pakistanskih "izaslanika" dobro napreduju, ali odbio je komentirati je li skoro primirje moguće. "Dogovor bi mogao biti postignuti prilično brzo", rekao je američki predsjednik u intervjuu, prema izvješću BBC-a.