U mjesec dana aplikaciju preuzele tisuće stanovnika hrvatskog grada: "U Europi su takve stvari već prisutne"

Novi iskorak za riječki Autotrolej: karta je sada na mobitelu, bez čekanja u redu. U samo mjesec dana aplikaciju su preuzele tisuće korisnika, a pitanje je može li jedan digitalni potez biti turistički plus - jer turisti su već sada počeli pristizati u Rijeku.

"Jako je drukčije nego u Finskoj pa se još nisam naviknula, ali sviđa mi se koliko su ljudi ovdje brži. Sve je užurbanije", ispričala je Ariza, studentica iz Finske. Aplikacija joj je kaže, olakšala snalaženje po gradu.

"Što se tiče turističke sezone, svakako smatramo da će sama aplikacija biti vrlo zanimljiva i turistima, pogotovo zato što su takve stvari u Europi već itekako prisutne", rekla je Kristina Prijić, glasnogovornica Autotroleja.

A koliko su očekivanja realna? Rijeka u prva tri mjeseca bilježi 33.145 tisuća dolazaka, što je 14 posto više nego lani. Koliki je stvarni rast, najbolje osjete ugostitelji.

"Prethodna četiri mjeseca bila su odlična. Bilježimo izvrsne rezultate od početka godine. Ukupni rezultat nam je oko 20 % bolji nego prošle", rekao je Andrej Kušeta, ugostitelj.

